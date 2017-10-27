У США розсекретили майже 3 тисячі документів про вбивство Кеннеді

Національний архів США оприлюднив майже 3 тисячі раніше засекречених документів про вбивство 35-го президента Джона Кеннеді.

Всі файли доступні на сайті агентства.

"У Національному архіві сьогодні було опубліковано 2891 запис, пов'язаний з убивством президента Джона Ф. Кеннеді, який підпадає під дію Акту про збори матеріалів про вбивство президента Джона Ф. Кеннеді (.pdf) 1992 року", - йдеться в пояснювальній записці до архіву.

З прес-релізу випливає, що президент Дональд Трамп на прохання виконавчих органів і відомств країни вирішив тимчасово не публікувати деякі документи з секретного архіву, які можуть завдати шкоди національній безпеці США. Голова держави доручив відомствам внести правки у певні файли, "що необхідно для того, аби уникнути шкоди військовій обороні, розвідувальним операціям, правоохоронним органам або зовнішній політиці".

"Ідентифікована шкода настільки серйозна, що переважує суспільний інтерес до розкриття", - наголошено в поясненні Національного архіву.

Наприкінці жовтня минає 25-річний термін секретності архіву документів про вбивство Кеннеді. До цього влада США вже публікувала деякі файли з нього - попередня порція архіву була опублікована 24 липня і містила 3,9 тисячі документів. Вони також доступні на сайті архіву. Ще кілька тисяч документів буде опубліковано до кінця квітня 2018 року.

За словами джерел Reuters в американському уряді, Трамп дав урядовим установам 180 днів на обґрунтування тимчасової заборони на публікацію решти документів у справі Кеннеді.

В останні кілька тижнів з'являлися повідомлення, що уряд США може перешкодити публікації ще однієї частини архіву справи про вбивство Кеннеді. Так, 21 жовтня джерела видання Politico повідомляли, що в деяких документах міститься інформація про недавні спецоперації американської розвідки, оприлюднення якої може зашкодити безпеці США. Американський лідер на це відповів готовністю розкрити засекречені файли стосовно Кеннеді.

Нагадаємо, що Джон Фіцджеральд Кеннеді, 35-й президент США, був смертельно поранений 22 листопада 1963 року під час своєї поїздки в техаський Даллас. Він помер від пострілів зі снайперської гвинтівки. Спецкомісія тоді дійшла висновку, що голова держави став жертвою стрільця-одинака Лі Харві Освальда, який, своєю чергою, був також убитий через два дні після смерті президента: злочинця застрелив під час переведення у в'язницю власник нічного клубу Джек Рубі.