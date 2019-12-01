У США "шатдаун" побив рекорд за тривалістю

Федеральні установи частково не працюють вже 22-й день

Нинішня зупинка роботи частини федеральних установ у США стала рекордною в історії країни. Почався 22-й день так званого "шатдауна".

Раніше найтривалішим періодом, коли держустанови не працювали або співробітники виходили на службу, але не отримували зарплату, був 21 день в 1995-1996 роках. На той момент президентом США був Білл Клінтон.

"На цей момент з 22 грудня не функціонує приблизно чверть федеральних установ США, близько 800 тисяч осіб або тимчасово без роботи, або залишаються без зарплати. У п'ятницю 11 січня щомісячних виплат не дочекалися охоронці тюрем, співробітники аеропортів і агенти ФБР", - повідомляє BBC.

Працівники сфер, що стосуються національної безпеки, повинні працювати без зарплати до закінчення "шатдауна".

Деякі держслужбовці - наприклад, співробітники служби безпеки аеропорту Майамі - в знак протесту не виходять на роботу під приводом хвороби. Через брак агентів закрито один з терміналів аеропорту, пише Miami Herald.

"Шатдаун" почався через розбіжності між президентом США Дональдом Трампом і представниками Демократичної партії в Конгресі з будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Трамп відмовляється схвалити бюджет, якщо в ньому не буде враховано фінансування будівництва стіни. У свою чергу демократи, які становлять більшість у палаті представників, відхилили вимогу Трампа виділити $ 5,7 млрд на ці цілі.

Переговори, які відбувалися 10 січня, закінчилися невдачею - Трамп покинув зустріч, заявивши, що це "марна трата часу".

Цей "шатдаун" - третій за час президентства Трампа.