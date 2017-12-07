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У США школяр помітив в газеті номер телефону глави Пентагона і записав з ним інтерв'ю

Школяр розгледів номер на фотографії, опублікованій The Washington Post
У США школяр Тедді Фішер побачив в газеті The Washington Post номер телефону глави Пентагону Джеймса Меттіса і взяв у нього інтерв'ю.
У США школяр помітив в газеті номер телефону глави Пентагона і записав з ним інтерв Фото: ap.org

Видання The Washington Post проілюструвала свою статтю фотографією, на якій зображений охоронець президента США Дональда Трампа зі стопкою документів в руках. На одному з документів було написано ім'я Меттіса і номер його телефону, повідомляє "Сноб". 

Американський школяр Тедді Фішер розгледів номер і набрав його в телефоні.

"Я подзвонив йому, щоб переконатися, що це він, тому що мені було цікаво, і це дійсно був його голос", - розповів школяр. Пізніше фотографію з номером телефону видалили з сайту газети.

Він написав главі Пентагону повідомлення, в якому попросив його про інтерв'ю. Меттіс передзвонив йому, і 45 хвилин вони обговорювали внутрішню і зовнішню політику США. Пізніше інтерв'ю вийшло в шкільній газеті.

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12 07 2017 13:52
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