У США шторм "Гарві" забрав життя 35 людей

Небезпечна для життя повінь триватиме в Х'юстоні і в південно-західній Луїзіані до кінця тижня

Тропічний шторм "Гарві" в Техасі (США) забрав життя щонайменше 35 осіб, ще 17 залишаються зниклими безвісти.

"Гарві" послабився до тропічного шторму в середу ввечері, але катастрофічна і небезпечна для життя повінь триватиме в Х'юстоні і в південно-західній Луїзіані до кінця тижня, повідомляє Reuters з посиланням на Національний центр ураганів в США.

Останнім зареєстрованим випадком смерті була подружня пара, яка потонула, намагаючись проїхати по затопленій дорозі під Симонтоном.

Також в місцевій поліції повідомили, що 17 осіб залишаються зниклими безвісти.

За прогнозами очікуються опади ще 10-20 см і штормові хвилі до 1,2 м уздовж західної частини узбережжя в Луїзіані.

Як повідомляв iPress.ua, у Техасі ураган "Гарві" спричинив повінь, повалив десятки дерев та зруйнував будинки й машини.