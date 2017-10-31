У США шторм знеструмив 1,5 млн будинків і підприємств

У результаті потужного шторму на північному сході США без світла залишилися 1,5 млн будинків і підприємств.

Національна метеорологічна служба США опублікувала попередження про сильний вітер по всьому регіону, пізніше з'явилися повідомлення про повалені дерева і пошкодження ліній електропередач, тоді як деякі дороги стали непрохідними в деяких місцях у результаті повені. Дерева також падали на деякі будинки і транспортні засоби, повідомляє Fox News.

Про серйозні пошкодження поки що не повідомляли.

"Навіть якщо ви не хвилюєтеся через дощ, вітер може збити вас з ніг, також він може збити деякі лінії електропередач", - заявив старший метеоролог Fox News Дженіс Дін.

За даними енергетичної компанії Eversource, в Коннектикуті понад 131 тис. клієнтів була знеструмлена. Інша компанія, National Grid, також повідомила, що близько 300 тис. клієнтів залишилися без світла в штатах Нью-Йорк, Род-Айленд і Массачусетс.

Водночас у штаті Мен майже 500 тис. клієнтів залишилися без електрики. Через це сотні шкіл скасували заняття в понеділок, а інші затримали відкриття.

У ще одній компанії - Central Maine Power - заявили, що понад 350 тис. клієнтів, а це понад половина клієнтської бази енергетичної компанії, також залишилися без доступу до енергії.

Телеканал повідомляє, що в сусідньому Нью-Гемпширі понад 200 тис. клієнтів були без світла.

"Нам потрібно близько 24-48 годин, щоб дійсно отримати достовірну інформацію про обсяг збитку", - сказав представник "Нью-Гемпшир Електрик Кооператив" Сет Вілер.

Буря почалася на Східному узбережжі США в неділю, 29 жовтня.

Нагадаємо, що станом на ранок неділі, 29 жовтня, внаслідок падіння дерев та інших спричинених негодою нещасних випадків у Європі загинуло щонайменше троє людей.