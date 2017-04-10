У США собаку з найдовшим язиком у світі занесли до Книги рекордів Гіннеса
Відзначається, що довжина язика Мочі становить цілих 18,58 см, що на сім сантиметрів довше попереднього рекорду, який належав пекінесу Паггі, повідомляє Evening Standard.
За словами господині собаки, Карли Рікерт, Мочі була взята з притулку у віці двох років. Це життєрадісна, безтурботна тварина з прекрасним характером. Вона любить, коли її наряджають в костюми, фотографують і годують солодкою картоплею.
При цьому наявність такого довгого язика створює собаці певні побутові незручності. Так, господині доводиться давати їй ласощі по-особливому, щоб собака зміг їх проковтнути. А коли Мочі починає нервувати, у неї виділяється занадто багато слини, і до її рота починає прилипати бруд та сміття.
Нагадаємо, що новим мером скромного міста Реббіт Хеш (штат Кентуккі, США) став пес на прізвисько Брюне Пултро.
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