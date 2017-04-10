У США собаку з найдовшим язиком у світі занесли до Книги рекордів Гіннеса

Восьмирічна самка сенбернара по кличці Мочі, яка проживає в штаті Північна Дакота (США), офіційно визнана Книгою рекордів Гіннеса як власниця найдовшого язика серед всіх собак у світі.

Відзначається, що довжина язика Мочі становить цілих 18,58 см, що на сім сантиметрів довше попереднього рекорду, який належав пекінесу Паггі, повідомляє Evening Standard.

За словами господині собаки, Карли Рікерт, Мочі була взята з притулку у віці двох років. Це життєрадісна, безтурботна тварина з прекрасним характером. Вона любить, коли її наряджають в костюми, фотографують і годують солодкою картоплею.

При цьому наявність такого довгого язика створює собаці певні побутові незручності. Так, господині доводиться давати їй ласощі по-особливому, щоб собака зміг їх проковтнути. А коли Мочі починає нервувати, у неї виділяється занадто багато слини, і до її рота починає прилипати бруд та сміття.

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