У США сталася стрілянина у школі, є загиблі Постраждали учні початкової школи

У місті Сан-Бернардіно (штат Каліфорнія, США) сталася стрілянина у початковій школі, в результаті чого, за попередніми даними, 4 людей постраждали

Двоє учнів з початкової школи Northpark були госпіталізовані в результаті збройного нападу. Про це повідомляє CNN. Як повідомляє Associated Press, 1 з 4 поранених - вчитель. BREAKING: San Bernardino police chief: 2 adults dead in elementary school classroom after shooting; 2 students hospitalized. — The Associated Press (@AP) 10 квітня 2017 р.

Зазначається, що керівництво школи найближчим часом виступить із заявою щодо інциденту. Нагадаємо, раніше одна людина загинула і двоє отримали поранення через стрілянину 8 квітня у торговому центрі в Меррик Парк, штат Флорида (США).

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