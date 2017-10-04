CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ місті Сан-Бернардіно (штат Каліфорнія, США) сталася стрілянина у початковій школі, в результаті чого, за попередніми даними, 4 людей постраждали
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У США сталася стрілянина у школі, є загиблі
Постраждали учні початкової школи
Двоє учнів з початкової школи Northpark були госпіталізовані в результаті збройного нападу.
Про це повідомляє CNN.
Як повідомляє Associated Press, 1 з 4 поранених - вчитель.
BREAKING: San Bernardino police chief: 2 adults dead in elementary school classroom after shooting; 2 students hospitalized.— The Associated Press (@AP) 10 квітня 2017 р.
Зазначається, що керівництво школи найближчим часом виступить із заявою щодо інциденту.
Нагадаємо, раніше одна людина загинула і двоє отримали поранення через стрілянину 8 квітня у торговому центрі в Меррик Парк, штат Флорида (США).
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10 04 2017 21:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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