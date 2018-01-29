У США створять мобільну мережу 5G
"Китай захопив домінуючу позицію у виробництві і управлінні мережевою інфраструктурою, І відмова від створення подібної мережі призведе до постійного відставання від Китаю в інформаційному полі", - наводить портал витяги з секретного документа.
Також у раді вказують, що нова мережа допоможе США протистояти "неоколоніальній поведінці Китаю".
Проект передбачає створення централізованої мережі 5G протягом трьох років. Розглядаються два варіанти реалізації - створити подібну мережу силами уряду або доручити це американським стільниковим операторам. Перший варіант бачиться американському уряду більш кращим, проте другий варіант стане для нього "меншим фінансовим потрясінням".
Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні затвердив умови запуску мобільного зв'язку четвертого покоління (4G), у тому числі вимоги до роботи операторів, умови проведення тендерів на продаж ліцензій і їх вартість.
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