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У США створять мобільну мережу 5G

Нова мережа повинна захистити країну від китайської кіберзагрози
Інформаційний портал Axios повідомив з посиланням на секретні матеріали Ради національної безпеки США про те, що влада країни має намір створити захищену надшвидкісну мобільну мережу 5G для запобігання можливої кіберзагрози з боку Китаю.
У США створять мобільну мережу 5G Фото: afp.com

"Китай захопив домінуючу позицію у виробництві і управлінні мережевою інфраструктурою, І відмова від створення подібної мережі призведе до постійного відставання від Китаю в інформаційному полі", - наводить портал витяги з секретного документа.

Також у раді вказують, що нова мережа допоможе США протистояти "неоколоніальній поведінці Китаю".

Проект передбачає створення централізованої мережі 5G протягом трьох років. Розглядаються два варіанти реалізації - створити подібну мережу силами уряду або доручити це американським стільниковим операторам. Перший варіант бачиться американському уряду більш кращим, проте другий варіант стане для нього "меншим фінансовим потрясінням".

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні затвердив умови запуску мобільного зв'язку четвертого покоління (4G), у тому числі вимоги до роботи операторів, умови проведення тендерів на продаж ліцензій і їх вартість.

 

 

 

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29 01 2018 08:20
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