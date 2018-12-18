CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСуд зобов’язав його щомісяця переглядати мультфільм студії Disney "Бембі" у якості виховного кіносеансу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США суд зобов’язав браконьєра щомісяця дивитися мультфільм "Бембі"
У американському місті Лоренс, штат Міссурі, 29-річного Девіда Беррі-молодшого засудили до року ув’язнення
Фото: independent.co.uk
Вибір мультфільму пояснюється його сюжетом: матір оленяти Бембі вбивають мисливці, зазначив суддя, повідомляє The Washington post.
Перший сеанс очікує на Беррі-молодшого 23 грудня.
Засудженого вважають винним у вбивстві кількох сотень оленів протягом трьох років. До відповідальності притягли і двох його спільників. Браконьєри також сплатили штрафи на суму 202 тисячі доларів, які призначив суд, зазначили у Департаменті охорони природи штату Міссурі.
Також, щонайменше двох ймовірних браконьєрів, які полювали на носорогів, вбили та з'їли леви у Південно-Африканській республіці.
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18 12 2018 11:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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