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У США суд зобов’язав браконьєра щомісяця дивитися мультфільм "Бембі"

У американському місті Лоренс, штат Міссурі, 29-річного Девіда Беррі-молодшого засудили до року ув’язнення
Суд зобов’язав його щомісяця переглядати мультфільм студії Disney "Бембі" у якості виховного кіносеансу.
У США суд зобов’язав браконьєра щомісяця дивитися мультфільм "Бембі" Фото: independent.co.uk

Вибір мультфільму пояснюється його сюжетом: матір оленяти Бембі вбивають мисливці, зазначив суддя, повідомляє The Washington post.

Перший сеанс очікує на Беррі-молодшого 23 грудня.

Засудженого вважають винним у вбивстві кількох сотень оленів протягом трьох років. До відповідальності притягли і двох його спільників. Браконьєри також сплатили штрафи на суму 202 тисячі доларів, які призначив суд, зазначили у Департаменті охорони природи штату Міссурі.

Також, щонайменше двох ймовірних браконьєрів, які полювали на носорогів, вбили та з'їли леви у Південно-Африканській республіці.

 
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18 12 2018 11:28
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