НОВИНИСполучені Штати та НАТО не відкидають початок мирних переговорів щодо війни у разі, якщо Україна відвоює Херсон.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США та НАТО не відкидають переговори щодо України – ЗМІ
Фото: Укрінформ
Про це повідомляє La Repubblica.
Наголошується, що США перебувають на постійному зв'язку з цього питання із Євросоюзом, а також союзниками.
Як пише видання, США і НАТО невипадково підтвердили скерування Україні партії ракет призначення систем протиповітряної оборони (ППО), а головною установкою стає повернення Херсона, оскільки йдеться про стратегічну мету з точки зору виходу до моря, а також контролю за водними ресурсами, що може змінити хід війни.
Повідомляється, що якщо Херсон буде звільнено, то Україна може починати вести переговори з позиції сили, а не слабкості.
Раніше повідомлялось, що у Брюсселі не хочуть прискореного вступу України до Євросоюзу.
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07 11 2022 15:07 МЕДІА
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