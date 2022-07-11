У США та НАТО не відкидають переговори щодо України – ЗМІ

Сполучені Штати та НАТО не відкидають початок мирних переговорів щодо війни у разі, якщо Україна відвоює Херсон.

Про це повідомляє La Repubblica.

Наголошується, що США перебувають на постійному зв'язку з цього питання із Євросоюзом, а також союзниками.

Як пише видання, США і НАТО невипадково підтвердили скерування Україні партії ракет призначення систем протиповітряної оборони (ППО), а головною установкою стає повернення Херсона, оскільки йдеться про стратегічну мету з точки зору виходу до моря, а також контролю за водними ресурсами, що може змінити хід війни.

Повідомляється, що якщо Херсон буде звільнено, то Україна може починати вести переговори з позиції сили, а не слабкості.

Раніше повідомлялось, що у Брюсселі не хочуть прискореного вступу України до Євросоюзу.