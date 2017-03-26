Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У США та ЄС засудили арешти на мітингу в Мінську

Білоруську владу закликають негайно звільнити затриманих мирних демонстрантів
Європейський союз засуджує дії силовиків під час проведення Дня Волі в Мінську 25 березня. В свою чергу, посольство США в Білорусі повідомило про глибоку стурбованість у зв'язку з протидією влади Білорусі проведенню мирних акцій з нагоди "Дня волі". Закликають негайно звільнити затриманих мирних демонстрантів, правозахисників і журналістів, забезпечити право громадян на проведення мирних зборів і свободу слова у відповідності з міжнародними зобов'язаннями.
У США та ЄС засудили арешти на мітингу в Мінську Фото: "Дождь"

"США з глибокою стурбованістю відзначають протидію влади Білорусії проведенню мирних акцій з нагоди Дня волі. Масштабні затримання мирних демонстрантів, правозахисників і ряду журналістів йдуть врозріз з демократичними цінностями", - йдеться в повідомленні на сайті посольства.

У посольстві зазначили, що є повідомлення про використання сили проти мирних демонстрантів та інших осіб.

У Євросоюзі вважають, що застосування сили до протестувальників не може бути виправданим кроком і закликали білоруську владу сприяти звільненню затриманих.

"Таке придушення свободи слова та зібрань вступає в протиріччя з заявленою Білоруссю політикою демократизації та її міжнародними зобов'язаннями", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, в Мінську 25 березня пройшла опозиційна акція в честь Дня Волі – неофіційного свята на честь оголошення Білоруської народної республіки. Спецтехніки та ОМОНу в шоломах і зі щитами в центрі міста було більше, ніж демонстрантів; затримані сотні людей.

Правозахисний центр "Вясна" заблокували співробітники спецпідрозділу ОМОН. Всього було затримано 57 правозахисників і волонтерів. Також у Мінську затримали близько сотні мирних громадян і понад 20 журналістів.

Згодом ОМОН відпустив затриманих. Також стало відомо, що затримані під час акцій до Дня Волі 50 журналістів на свободі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 03 2017 10:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.