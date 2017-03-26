У США та ЄС засудили арешти на мітингу в Мінську

Європейський союз засуджує дії силовиків під час проведення Дня Волі в Мінську 25 березня. В свою чергу, посольство США в Білорусі повідомило про глибоку стурбованість у зв'язку з протидією влади Білорусі проведенню мирних акцій з нагоди "Дня волі". Закликають негайно звільнити затриманих мирних демонстрантів, правозахисників і журналістів, забезпечити право громадян на проведення мирних зборів і свободу слова у відповідності з міжнародними зобов'язаннями.

"США з глибокою стурбованістю відзначають протидію влади Білорусії проведенню мирних акцій з нагоди Дня волі. Масштабні затримання мирних демонстрантів, правозахисників і ряду журналістів йдуть врозріз з демократичними цінностями", - йдеться в повідомленні на сайті посольства.

У посольстві зазначили, що є повідомлення про використання сили проти мирних демонстрантів та інших осіб.

У Євросоюзі вважають, що застосування сили до протестувальників не може бути виправданим кроком і закликали білоруську владу сприяти звільненню затриманих.

"Таке придушення свободи слова та зібрань вступає в протиріччя з заявленою Білоруссю політикою демократизації та її міжнародними зобов'язаннями", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, в Мінську 25 березня пройшла опозиційна акція в честь Дня Волі – неофіційного свята на честь оголошення Білоруської народної республіки. Спецтехніки та ОМОНу в шоломах і зі щитами в центрі міста було більше, ніж демонстрантів; затримані сотні людей.

Правозахисний центр "Вясна" заблокували співробітники спецпідрозділу ОМОН. Всього було затримано 57 правозахисників і волонтерів. Також у Мінську затримали близько сотні мирних громадян і понад 20 журналістів.

Згодом ОМОН відпустив затриманих. Також стало відомо, що затримані під час акцій до Дня Волі 50 журналістів на свободі.