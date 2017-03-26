У США та ЄС засудили арешти на мітингу в Мінську
"США з глибокою стурбованістю відзначають протидію влади Білорусії проведенню мирних акцій з нагоди Дня волі. Масштабні затримання мирних демонстрантів, правозахисників і ряду журналістів йдуть врозріз з демократичними цінностями", - йдеться в повідомленні на сайті посольства.
У посольстві зазначили, що є повідомлення про використання сили проти мирних демонстрантів та інших осіб.
У Євросоюзі вважають, що застосування сили до протестувальників не може бути виправданим кроком і закликали білоруську владу сприяти звільненню затриманих.
"Таке придушення свободи слова та зібрань вступає в протиріччя з заявленою Білоруссю політикою демократизації та її міжнародними зобов'язаннями", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, в Мінську 25 березня пройшла опозиційна акція в честь Дня Волі – неофіційного свята на честь оголошення Білоруської народної республіки. Спецтехніки та ОМОНу в шоломах і зі щитами в центрі міста було більше, ніж демонстрантів; затримані сотні людей.
Правозахисний центр "Вясна" заблокували співробітники спецпідрозділу ОМОН. Всього було затримано 57 правозахисників і волонтерів. Також у Мінську затримали близько сотні мирних громадян і понад 20 журналістів.
Згодом ОМОН відпустив затриманих. Також стало відомо, що затримані під час акцій до Дня Волі 50 журналістів на свободі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків