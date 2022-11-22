У США та Європі виготовлена більшість деталей іранських дронів, – ГУР

Більшість запчастин іранських безпілотників виробляються компаніями у США, Європі та інших країнах-союзниках, про що свідчать розвідувальні дані зі збитих БПЛА в Україні.

Більшість запчастин іранських безпілотників виробляються компаніями у США, Європі та інших країнах-союзниках, про що свідчать розвідувальні дані зі збитих БПЛА в Україні.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України з посиланням на розслідування The Wall Street Journal.

Розвідувальні дані зі збитих в Україні іранських безпілотників свідчать про те, що більшість запчастин виробляються американськими та європейськими компаніями. WSJ пише, що це викликає занепокоєння серед західних чиновників і аналітиків та спонукає уряд США до розслідування.

"Як повідомляє видання, фахівці воєнної розвідки України дослідили, що три чверті компонентів іранських безпілотників американського виробництва. Ці висновки були зроблені після того, як українські воїни збили кілька безпілотників, у тому числі Mohajer-6, який приземлився неушкодженим", – йдеться у заяві.

ГУР наголошує, що всі докази причетності представників іноземних країн до постачання зброї та її комплектуючих до рф будуть передані до міжнародних організацій для накладення на них економічних санкцій.