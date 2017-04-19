ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИУ центрі міста Фресно (Каліфорнія, США) озброєний темношкірий на прізвисько Чорний Ісус убив трьох людей і ще одного поранив.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США темношкірий бойовик на прізвисько Чорний Ісус застрелив трьох перехожих
Вбивця вигукував "Аллах Акбар" перед тим як його заарештували
Фото:Reuters
Про це повідомляє Reuters.
"Перш ніж його взяли під варту, він вигукував "Аллах Акбар!", - повідомив поліцейський.
"Підозрюваний, 39-річний Алі Карі Мухаммад, також розшукувався у зв'язку зі стріляниною на минулому тижні в беззбройного охоронця мотелю у місті Фресно", - повідомив шеф поліції Джеррі Дайер.
"Мухаммад вистрілив не менше 16 разів", - додав поліцейський.
Нагадаємо, військові Пакистану затримали в Лахорі жінку-смертницю, яка збиралася підірвати себе поряд з християнською громадою під час святкування Великодня.
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19 04 2017 08:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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