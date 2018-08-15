У США трансгендер вперше в історії претендує на посаду губернатора

Жінка-трансгендер вперше побореться за посаду губернатора в США.

Крістін Голлквіст представлятиме Демократичну партію на виборах у штаті Вермонт. Перемога дозволить їй стати найвпливовішим посадовцем-трансгендером в системі американської влади, пише ВВС.

На праймеріз Демократичної партії Голлквіст вдалося випередити трьох інших кандидатів, зокрема 14-річного підлітка. Самі вибори відбудуться в листопаді 2018 року.

"Сьогодні ввечері ми стали творцями історії. Я дуже пишаюся, що представляю демократів", - сказала Голлквіст, виступаючи перед своїми прихильниками після перемоги на внутрішньопартійному проміжному голосуванні. Її підтримали 46% виборців.

До зміни статі претендента на посаду губернатора звали Девід Голлквіст. В інтерв'ю Guardian жінка зізналася, що участь у губернаторських перегонах не стала для неї важким випробуванням: "Я всім розповідаю, що це не найскладніше, через що мені доводилося пройти. Проти зміни статі все інше видається доволі легким".

У своїй передвиборчій програмі Голлквіст пообіцяла розширити у Вермонті доступ до інтернету, а також запровадити енергетичну політику з урахуванням вимог екології. Раніше Крістін Голлквіст очолювала енергетичну компанію Vermont Electric Cooperative.

Голлквіст розповіла, що пішла в політику після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах. У 2017 році вона взяла участь у кількох акціях протесту у Вашингтоні, а потім зовсім звільнилася і висунула свою кандидатуру на посаду губернатора.

"8 листопада 2016 року я зрозуміла, що світ змінився. Я пішла спати, це була справжня травма, своєрідна "політична депресія", я не знала, що робити. Багато хто в нашій країні пролив чимало сліз через подію того дня", - говорить Голлквіст.

Суперником Крістін Голлквіст на виборах буде чинний губернатор Філ Скотт, який представляє Республіканську партію. Його вважають фаворитом перегонів, попри те, що, згідно з опитуваннями, останнім часом його популярність знизилася.