У США трансгендер вперше в історії претендує на посаду губернатора
Крістін Голлквіст представлятиме Демократичну партію на виборах у штаті Вермонт. Перемога дозволить їй стати найвпливовішим посадовцем-трансгендером в системі американської влади, пише ВВС.
На праймеріз Демократичної партії Голлквіст вдалося випередити трьох інших кандидатів, зокрема 14-річного підлітка. Самі вибори відбудуться в листопаді 2018 року.
"Сьогодні ввечері ми стали творцями історії. Я дуже пишаюся, що представляю демократів", - сказала Голлквіст, виступаючи перед своїми прихильниками після перемоги на внутрішньопартійному проміжному голосуванні. Її підтримали 46% виборців.
До зміни статі претендента на посаду губернатора звали Девід Голлквіст. В інтерв'ю Guardian жінка зізналася, що участь у губернаторських перегонах не стала для неї важким випробуванням: "Я всім розповідаю, що це не найскладніше, через що мені доводилося пройти. Проти зміни статі все інше видається доволі легким".
У своїй передвиборчій програмі Голлквіст пообіцяла розширити у Вермонті доступ до інтернету, а також запровадити енергетичну політику з урахуванням вимог екології. Раніше Крістін Голлквіст очолювала енергетичну компанію Vermont Electric Cooperative.
Голлквіст розповіла, що пішла в політику після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах. У 2017 році вона взяла участь у кількох акціях протесту у Вашингтоні, а потім зовсім звільнилася і висунула свою кандидатуру на посаду губернатора.
"8 листопада 2016 року я зрозуміла, що світ змінився. Я пішла спати, це була справжня травма, своєрідна "політична депресія", я не знала, що робити. Багато хто в нашій країні пролив чимало сліз через подію того дня", - говорить Голлквіст.
Суперником Крістін Голлквіст на виборах буде чинний губернатор Філ Скотт, який представляє Республіканську партію. Його вважають фаворитом перегонів, попри те, що, згідно з опитуваннями, останнім часом його популярність знизилася.
Нагадаємо, що в США трансгендерна жінка вперше змогла годувати немовля власним грудним молоком.
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