У США трансгендерам заборонять вступати на службу в армію
Голосування суду задовольнило запит адміністрації Трампа. Раніше суд у США заблокував указ Трампа про заборону трансгендерам служити в армії. Утім, Верховний суд 22 січня скасував це рішення. Чотири судді виступили проти того, щоб дозволити Трампу, забороняти трансгендерам служити в армії.
Раніше правозахисники подали на Трампа до суду через заборону трансгендерам служити в армії.
Трамп офіційно заборонив трансгендерам служити в армії 26 серпня 2017 року.
До цього Трамп пояснював, що служба таких людей в збройних силах пов'язана з "величезними" витратами на медицину, також через них відбуваються перешкоди в роботі військових.
Трансгендерам дали право служити в Збройних силах США 30 червня 2016 року, при адміністрації президента Барака Обами.
Нагадаємо, що в США трансгендерна жінка вперше змогла годувати немовля власним грудним молоком.
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