У США трансгендерам заборонять вступати на службу в армію

Раніше правозахисники подали на Трампа до суду через заборону трансгендерам служити в армії

Верховний суд США дозволив президенту Дональду Трампу забороняти трансгендерам вступати на службу в армію. Раніше цей указ був заблокований.

Голосування суду задовольнило запит адміністрації Трампа. Раніше суд у США заблокував указ Трампа про заборону трансгендерам служити в армії. Утім, Верховний суд 22 січня скасував це рішення. Чотири судді виступили проти того, щоб дозволити Трампу, забороняти трансгендерам служити в армії.

Раніше правозахисники подали на Трампа до суду через заборону трансгендерам служити в армії.

Трамп офіційно заборонив трансгендерам служити в армії 26 серпня 2017 року.

До цього Трамп пояснював, що служба таких людей в збройних силах пов'язана з "величезними" витратами на медицину, також через них відбуваються перешкоди в роботі військових.

Трансгендерам дали право служити в Збройних силах США 30 червня 2016 року, при адміністрації президента Барака Обами.