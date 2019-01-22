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У США трансгендерам заборонять вступати на службу в армію

Раніше правозахисники подали на Трампа до суду через заборону трансгендерам служити в армії
Верховний суд США дозволив президенту Дональду Трампу забороняти трансгендерам вступати на службу в армію. Раніше цей указ був заблокований.
У США трансгендерам заборонять вступати на службу в армію Фото: zn.ua

Голосування суду задовольнило запит адміністрації Трампа. Раніше суд у США заблокував указ Трампа про заборону трансгендерам служити в армії. Утім, Верховний суд 22 січня скасував це рішення. Чотири судді виступили проти того, щоб дозволити Трампу, забороняти трансгендерам служити в армії.

Раніше правозахисники подали на Трампа до суду через заборону трансгендерам служити в армії. 

Трамп офіційно заборонив трансгендерам служити в армії 26 серпня 2017 року. 

До цього Трамп пояснював, що служба таких людей в збройних силах пов'язана з "величезними" витратами на медицину, також через них відбуваються перешкоди в роботі військових.

Трансгендерам дали право служити в Збройних силах США 30 червня 2016 року, при адміністрації президента Барака Обами.

Нагадаємо, що в США трансгендерна жінка вперше змогла годувати немовля власним грудним молоком.

 

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22 01 2019 17:40
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