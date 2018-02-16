У США трансгендерна жінка вперше змогла годувати немовля власним молоком

У США трансгендерна жінка вперше змогла годувати немовля власним грудним молоком.

30-річна американка, чиє ім'я не розкривається, протягом декількох років проходила гормональну терапію (але при цьому не робила операцію з хірургічної корекції статі, тобто маммопластику, видалення статевого члена і так далі). У результаті у жінки виросли, як пише New Scientist, і "повністю сформувалися" молочні залози. Однак для лактації цього було недостатньо: щоб у жінки з'явилося грудне молоко, їй, як правило, необхідний гормон пролактин. Поки що медикаментозних способів, схвалених для стимулювання його вироблення, не існує, пише "Медуза".

Проте американка захотіла спробувати експериментальний метод: коли її партнерка була на шостому місяці вагітності, жінка вирішила, що хоче все-таки годувати їхню дитину грудьми і звернулася в Центр трансгендерної медицини та хірургії в Нью-Йорку. Там їй запропонували курс з гормональної терапії в поєднанні з фізичною стимуляцією грудей і препаратом від нудоти домперідоном (також відомим у різних країнах під назвою "Мотіліум"). Його побічним ефектом може бути вироблення грудного молока. У 2004 році Управління з нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США попереджало жінок, що цей препарат не варто використовувати для стимуляції лактації, оскільки він не призначений для цих цілей і не пройшов необхідні дослідження.

Вже після місяця терапії у жінки з'явилися перші краплі молока, а через три місяці прийому медикаментів (тобто до моменту народження дитини) у неї вироблялося 227 грамів молока в день. Цього їй вистачало, щоб годувати немовля до віку шести тижнів; педіатри, які спостерігали за родиною, констатували, що дитина здорова, нормально росте і розвивається. Після шести тижнів грудного вигодовування раціон дитини доповнили сумішшю. Фахівці Центру трансгендерної медицини та хірургії Нью-Йорка, під чиїм контролем проходив експеримент, відзначають, що в результаті шестимісячної практики дитина була веселою, здоровою і "дуже симпатичною". Вони також стверджують, що це перший подібний випадок, відомий науці.

Ендокринолог медичної школи Бостонського університету Джошуа Сейфер, який не брав участь у експерименті, пояснює, що нічого надприродного в цьому немає: клітини молочних залоз, які розвиваються у трансгендерних жінок під час терапії, здатні виробляти молоко так само, як і у цісгендерних. На думку Сейфера, цей метод стимуляції лактації може бути дуже затребуваний у трансгендерних жінок, які хочуть годувати грудьми.

Як зазначає ендокринолог нью-йоркської лікарні Маунт-Синай Тамар Райзман, яка брала участь в експерименті, трансгендерна медицина стає частиною загальноприйнятої медицини: "З'являється доказова база, стандартизовані методи лікування і нові репродуктивні можливості".