У США трьох українців арештували за підозрою у хакерстві
"Три ключових учасника міжнародного хакерського угруповання, що діє у Східній Європі, затримані і перебувають під вартою", – йдеться в заяві на сайті Мін'юсту США.
Арештовані – громадяни України Дмитро Федоров (44 роки), Федір Хладир (33 роки) та Андрій Копаков (30 років)
Українці підозрюються у зламі комп'ютерних систем і викраденні номерів кредитних карт клієнтів. За даними міністерства, лише в США "Fin7" зламала комп'ютерні мережі компаній у 47 штатах і в окрузі Колумбія, викравши понад 15 млн записів про клієнтські картки.
Кожному із затриманих пред'явили звинувачення у 26 випадках кримінальних правопорушень, зокрема, за шахрайством у мережі, зламом комп'ютерів, шахрайством з пристроєм доступу і крадіжками особистих даних.
Нагадаємо, у США ув'язнені зламали тюремну платіжну систему і вкрали 225 тис. доларів.
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