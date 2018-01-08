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У США трьох українців арештували за підозрою у хакерстві

Кожному із затриманих пред'явили звинувачення у 26 випадках кримінальних правопорушень
Міністерство юстиції США повідомило про арешт трьох громадян України за підозрою в причетності до хакерського угруповання "Fin7", також відомого як "Carbanak".
У США трьох українців арештували за підозрою у хакерстві Фото: gettyimages.com

"Три ключових учасника міжнародного хакерського угруповання, що діє у Східній Європі, затримані і перебувають під вартою", – йдеться в заяві на сайті Мін'юсту США.

Арештовані – громадяни України Дмитро Федоров (44 роки), Федір Хладир (33 роки) та Андрій Копаков (30 років)

Українці підозрюються у зламі комп'ютерних систем і викраденні номерів кредитних карт клієнтів. За даними міністерства, лише в США "Fin7" зламала комп'ютерні мережі компаній у 47 штатах і в окрузі Колумбія, викравши понад 15 млн записів про клієнтські картки.

Кожному із затриманих пред'явили звинувачення у 26 випадках кримінальних правопорушень, зокрема, за шахрайством у мережі, зламом комп'ютерів, шахрайством з пристроєм доступу і крадіжками особистих даних.

Нагадаємо, у США ув'язнені зламали тюремну платіжну систему і вкрали 225 тис. доларів.

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01 08 2018 21:57
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