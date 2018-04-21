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У США тисячі студентів вимагали посилення контролю над зброєю

Студенти несли плакати з гаслами "Мені треба турбуватися про класи, а не про зброю" і "Досить"
Тисячі американських студентів вдруге за останні місяці вийшли на протест з вимогою більш жорстких законів про контроль над зброєю після стрілянини у школі Флориди в лютому та інших подібних інцидентів.
У США тисячі студентів вимагали посилення контролю над зброєю Фото: AFP

Акція 20 квітня збіглася у часі з 19-ю річницею масового вбивства у школі Колумбайн (Columbine High School), штат Колорадо, коли були вбиті 12 учнів і один вчитель.

Організатори заявили, що у заходах 20 квітня взяли участь студенти з більш як 2 600 шкіл і закладів. Це вже друга масова акція після того, як 14 лютого цього року в середній школі Parkland у Флориді сімнадцять студентів та дорослих були застрелені людиною з автоматичною рушницею, інформує "Голос Америки" у Twitter.

 

Студенти несли плакати з гаслами "Мені треба турбуватися про класи, а не про зброю" і "Досить".

Нагадаємо, 14 лютого в американському містечку Паркленд, штат Флорида, сталася стрілянина в середній школі Марджорі Стонман Дуглас, жертвами якої стали 17 осіб.

На місці події затримали колишнього учня школи - 19-річного Ніколаса Круза, йому пред'явлено звинувачення в навмисному вбивстві 17 осіб.

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21 04 2018 12:37
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