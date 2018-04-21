У США тисячі студентів вимагали посилення контролю над зброєю

Студенти несли плакати з гаслами "Мені треба турбуватися про класи, а не про зброю" і "Досить"

Тисячі американських студентів вдруге за останні місяці вийшли на протест з вимогою більш жорстких законів про контроль над зброєю після стрілянини у школі Флориди в лютому та інших подібних інцидентів.

Акція 20 квітня збіглася у часі з 19-ю річницею масового вбивства у школі Колумбайн (Columbine High School), штат Колорадо, коли були вбиті 12 учнів і один вчитель.

Організатори заявили, що у заходах 20 квітня взяли участь студенти з більш як 2 600 шкіл і закладів. Це вже друга масова акція після того, як 14 лютого цього року в середній школі Parkland у Флориді сімнадцять студентів та дорослих були застрелені людиною з автоматичною рушницею, інформує "Голос Америки" у Twitter.

Цього року у Сполучених Штатах уже сталося 20 стрілянин у школах, найостанніша – цього ранку у Флориді – у 19-ту річницю розстрілу у школі Каламбайн. Сьогоднішні протести - частина руху, який зародився після стрілянини у школі міста Паркленд, Флорида, де загинуло 17 людей. pic.twitter.com/revYXKmfN3 — Голоc Амepики (@chastime) 20 квітня 2018 р.

Студенти несли плакати з гаслами "Мені треба турбуватися про класи, а не про зброю" і "Досить".

Нагадаємо, 14 лютого в американському містечку Паркленд, штат Флорида, сталася стрілянина в середній школі Марджорі Стонман Дуглас, жертвами якої стали 17 осіб.

На місці події затримали колишнього учня школи - 19-річного Ніколаса Круза, йому пред'явлено звинувачення в навмисному вбивстві 17 осіб.