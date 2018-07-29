НОВИНИ346 ув'язнених в американському штаті Айдахо зламали тюремні планшети JPay і перевели на свої рахунки близько 255 тисяч доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США ув'язнені зламали тюремну платіжну систему і вкрали 225 тисяч доларів
Як саме шахраям вдалося зламати систему, невідомо, однак вже вдалося повернути 65 тисяч доларів
Фото: з вільних джерел
Найбільша сума, яку перевела одна особа, - 9990 доларів, повідомляє The New York Times.
Планшети JPay видаються ув'язненим за хорошу поведінку або купуються їх рідними. З їх допомогою засуджені можуть купувати музику, книги або ігри, а також вести онлайн-листування з родиною.
Як саме шахраям вдалося зламати систему, невідомо, однак вже вдалося повернути 65 тисяч доларів.
У компанії заявили, що продовжать надавати послуги ув'язненим і вдосконалюватимуть сервіс.
Всім, хто підозрюється у зломі, обмежили доступ до системи: їм заборонено завантажувати ігри та музику, проте вони як і раніше можуть відправляти і отримувати електронні листи.
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29 07 2018 14:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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