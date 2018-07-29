У США ув'язнені зламали тюремну платіжну систему і вкрали 225 тисяч доларів

Як саме шахраям вдалося зламати систему, невідомо, однак вже вдалося повернути 65 тисяч доларів

346 ув'язнених в американському штаті Айдахо зламали тюремні планшети JPay і перевели на свої рахунки близько 255 тисяч доларів.

Найбільша сума, яку перевела одна особа, - 9990 доларів, повідомляє The New York Times.

Планшети JPay видаються ув'язненим за хорошу поведінку або купуються їх рідними. З їх допомогою засуджені можуть купувати музику, книги або ігри, а також вести онлайн-листування з родиною.

Як саме шахраям вдалося зламати систему, невідомо, однак вже вдалося повернути 65 тисяч доларів.

У компанії заявили, що продовжать надавати послуги ув'язненим і вдосконалюватимуть сервіс.

Всім, хто підозрюється у зломі, обмежили доступ до системи: їм заборонено завантажувати ігри та музику, проте вони як і раніше можуть відправляти і отримувати електронні листи.