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У США ув'язнені зламали тюремну платіжну систему і вкрали 225 тисяч доларів

Як саме шахраям вдалося зламати систему, невідомо, однак вже вдалося повернути 65 тисяч доларів
346 ув'язнених в американському штаті Айдахо зламали тюремні планшети JPay і перевели на свої рахунки близько 255 тисяч доларів.
У США ув Фото: з вільних джерел

Найбільша сума, яку перевела одна особа, - 9990 доларів,  повідомляє The New York Times.

Планшети JPay видаються ув'язненим за хорошу поведінку або купуються їх рідними. З їх допомогою засуджені можуть купувати музику, книги або ігри, а також вести онлайн-листування з родиною.

Як саме шахраям вдалося зламати систему, невідомо, однак вже вдалося повернути 65 тисяч доларів.

У компанії заявили, що продовжать надавати послуги ув'язненим і вдосконалюватимуть сервіс.

Всім, хто підозрюється у зломі, обмежили доступ до системи: їм заборонено завантажувати ігри та музику, проте вони як і раніше можуть відправляти і отримувати електронні листи.

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29 07 2018 14:53
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