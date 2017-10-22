У США в готелі пролунав вибух: є постраждалі Очевидці заявили, що перед вибухом було чути запах газу

При вибуху в готелі Spring Hill Inn в Менсфілді постраждали шість осіб.

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За інформацією поліції, постраждалі не отримали серйозних травм, проте поліцейські не повідомили подробиць. Про це повідомляє телеканал NBC. Очевидці заявили, що перед вибухом було чути запах газу. Нагадаємо, 16 жовтня у Луїзіані на нафтовій буровій платформі, розташованій на озері Пончартрейн, стався вибух.

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