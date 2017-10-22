CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПри вибуху в готелі Spring Hill Inn в Менсфілді постраждали шість осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США в готелі пролунав вибух: є постраждалі
Очевидці заявили, що перед вибухом було чути запах газу
Скріншот
За інформацією поліції, постраждалі не отримали серйозних травм, проте поліцейські не повідомили подробиць. Про це повідомляє телеканал NBC.
Очевидці заявили, що перед вибухом було чути запах газу.
Нагадаємо, 16 жовтня у Луїзіані на нафтовій буровій платформі, розташованій на озері Пончартрейн, стався вибух.
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