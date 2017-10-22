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У США в готелі пролунав вибух: є постраждалі

Очевидці заявили, що перед вибухом було чути запах газу
При вибуху в готелі Spring Hill Inn в Менсфілді постраждали шість осіб.
У США в готелі пролунав вибух: є постраждалі Скріншот

За інформацією поліції, постраждалі не отримали серйозних травм, проте поліцейські не повідомили подробиць. Про це повідомляє телеканал NBC.

Очевидці заявили, що перед вибухом було чути запах газу.

Нагадаємо, 16 жовтня у Луїзіані на нафтовій буровій платформі, розташованій на озері Пончартрейн, стався вибух.

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22 10 2017 10:24
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