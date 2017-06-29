У США вагітна дівчина випадково вбила свого бойфренда задля ролика на YouTube

19-річна мешканка Міннесоти Моналіза Перез під час зйомки відеоролика для YouTube випадково застрелила свого 22-річного хлопця Педро Руїза.

Про це повідомляє BBC.

За інформацією поліції, пара вирішила зняти відеролик, на якому Перез стріляє в Руїза з пістолета через товсту книгу, вважаючи, що книга зупинить кулю. Для цього вони взяли енциклопедію у твердій обкладинці і пістолет великого калібру Desert Eagle.

Щоб зняти ролик, молоді люди встановили в кімнаті дві камери. Свідками пострілу стали трирічна дитина пари і близько 30 сусідів, які зібралися подивитися на "трюк".

Коли Моналіза Перез вистрілила, куля пробила книгу і влучила Руїзу в груди. Дівчина відразу зателефонувала в 911, однак врятувати чоловіка не вдалося.

Перез розповіла поліції, що ідея зняти таке відео для YouTube виникла у Руїза. За день до трагедії вона згадувала про це у Twitter.

"Ми з Педро, схоже, збираємося зняти одне з найнебезпечніших відео. Це ЙОГО ідея, не МОЯ", – написала тоді дівчина.

Перез стверджує, що чоловік переконав її у тому, що трюк не несе небезпеки, й він вже робив його раніше. За словами дівчини, Педро Руїз показував їй іншу книгу, яку куля не пробила наскрізь.

Як розповіла тітка загиблого чоловіка Клаудія Руїз, за ​​допомогою цього відеоролика пара хотіла підвищити популярність свого каналу на YouTube і залучити більше підписників.

"Вони любили один одного. Цього не повинно було статися", – сказала жінка в інтерв'ю американському телеканалу KVLY.

Вона також повідомила, що намагалася відмовити племінника від небезпечного трюку.

Пара завела власний відеоблог на YouTube в березні 2017 року, щоб "показати життя молодих людей, які рано стали батьками" (з опису каналу).

Самого відео з пострілом на каналі немає.

Останнє відео на каналі було завантажене кілька днів тому й має назву "Страшні трюки на ярмарку, частина перша".

Тепер Моналізі Перез, яка знаходиться на сьомому місяці вагітності, загрожує до 10 років позбавлення волі й штраф до $20 тис. Дівчину відпустили додому під заставу в $7 тис. Вона постане перед судом 5 липня.



Фото: МАТЕРІАЛИ ПОЛІЦІЇ США

Нагадаємо, терорист Салман Абеді, який влаштував вибух на концерті на стадіоні в британському Манчестері в минулому місяці, для виготовлення "пояса смертника" користувався відео-інструкцією на платформі YouTube.

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