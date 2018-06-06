У США вчені змогли вилікувати рак грудей на останній стадії

Команді вчених із Національного університету раку в США вдалося вилікувати пацієнтку з раком грудей на останній стадії.

Статтю про дослідження опублікували в журналі Nature.

Завдяки експериментальному лікуванню, дослідники повністю знищили ракову пухлину в пацієнтки Джуді Перкінс зі штату Флорида. Два роки тому в неї діагностували рак грудей останньої стадії, та лікарі вважали що їй залишилося жити близько трьох місяців.

Спочатку лікарі проаналізували пухлину на генетичному рівні, щоб знайти рідкісні генетичні зміни, які можуть зробити рак видимим для імунної системи. З 62 генетичних аномалій у пухлині пацієнтки лише чотири могли стати потенційними мішенями для імунної атаки.

На другому етапі вчені вивчили білі кров’яні тільця пацієнтки та відокремили ті, що здатні успішно атакувати ракові клітини. Після чого виростили величезну кількість таких тілець у лабораторії.

Наостанок пацієнтці ввели близько 90 мільярдів цих штучно розмножених імунних клітин разом із ліками, що активують імунну систему та роблять її агресивнішою. Це дозволило за кілька тижнів повністю знищити пухлину.

Поки що таке лікування — експериментальне, і потребує дуже багато тестів і перевірок, перш ніж його почнуть використовувати повсюдно.

За словами дослідників, проблема полягає ще в тому, що терапія дуже персоналізована, отже кожному пацієнту потрібно розробляти власні "ліки", які, до того ж, можуть не подіяти. Утім вчені вважають, що це може стати методом лікування усіх видів раку.

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