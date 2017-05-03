CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ американському місті Берклі, штат Каліфорнія, на мітингу "March 4 Trump" відбулися сутички між прихильниками та противниками президента США Дональда Трампа.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США відбулися сутички під час акції на підтримку Трампа, - ФОТО ВІДЕО
Щонайменше 10 осіб затримано
Фото: eastbaytimes
В Берклі учасники акції на підтримку Трампа "March 4 Trump", що проводилася по всій країні напередодні, були атаковані групою контр-демонстрантів, повідомляє East Bay Times.
На відео та фото, які були розміщені в Twitter, можна побачити, що мітингувальники били одне одного та виривали волосся. Кілька людей у натовпі також розпилювали перцевий газ.
За даними видання, під час сутичок семеро осіб отримали поранення.
Фото: eastbaytimes
Нагадаємо, що у січні більше мільйона американців вийшли на вулиці США в знак протесту проти Дональда Трампа на наступний день після його інавгурації.
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