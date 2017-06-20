У США відклали голосування щодо санкцій проти Росії

Білий дім поки не повідомляє, чи підпише Трамп законопроект або накладе на нього вето

Керівництво Республіканської партії в палаті представників конгресу США відправило законопроект про розширення санкцій відносно Росії на експертизу в профільний комітет у закордонних справах.

Тепер законопроект, прийнятий минулого тижня сенатом, стикається з невизначеним майбутнім в палаті представників, повідомляє The Associated Press.

Член комітету демократ Еліот Ейнджел заявив про свою стурбованість тим, що затримка з голосуванням може дати адміністрації Трампа пом'якшити законопроект.

"Республіканське керівництво повинно направити його прямо в палату, щоб вона змогла проголосувати і відправить його на стіл президента", - заявив Ейнджел.

Будь-який інший варіант сповільнить процес і дасть Білому дому час "розбавити" цю ключову міру залучити Кремль до відповідальності", вважає Ейнджел.

Будь-які значні зміни в законопроекті доведеться заново погоджувати з Сенатом, що може уповільнити прийняття поправок.

Представник спікера палати Пола Райана Ешлі Стронг заявила, що, на думку Райана, Конгрес повинен зробити більше для залучення Росії до відповідальності. За її словами подальше рішення буде прийнято після того, як комітет з міжнародних справ завершить оцінку законопроекту. Вона не уточнила, скільки часу займе процес оцінки і внесення до законопроекту поправки.

Білий дім поки не повідомляє, чи підпише Трамп законопроект або накладе на нього вето. У той же час, держсекретар Рекс Тіллерсон, виступаючи на слуханнях на Капітолійському пагорбі цього тижня, попередив, що пропоновані заходи можуть призвести до припинення діалогу з Москвою.

Він звернувся до конгресменів з проханням дати адміністрації Трампа "свободу маневру, щоб мати можливість посилити тиск на Росію, якщо це буде потрібно в майбутньому.

Сенатор-республіканець Джон Маккейн, один з головних критиків Росії в Сенаті, після голосування по санкціям заявив, що Америка "не може втрачати час" в питанні про покарання Росії, і Сполучені Штати повинні дати Путіну ясно зрозуміти, що вони "не зазнають атак на свою демократію".

Щоб проект отримав силу закону, документ має розглянути Палата представників Конгресу США, після чого його відправлять на підпис президенту Дональду Трампу.

Нагадаємо, що Сенат США схвалив законопроект про запровадження нового пакету санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи передбачається застосувати проти корумпованих російських представників та осіб, причетних до порушень прав людини, постачання зброї уряду президента Сирії Башара Асада та кібератак "від імені російського уряду".

Також Сенат США прийняв окрему поправку до закону про санкції щодо Росії, щоб дозволити співпрацю Національному космічному агентству США по російським двигунам для ракет.