У США відомого диригента звільнили через сексуальні домагання
"Розслідування виявило достовірні докази того, що Лівайн зловживав своєю посадою і знущався над молодими музикантами в період роботи в Метрополітен-опері", - повідомляє BBC. У ході розслідування було опитано 70 осіб.
Четверо чоловіків звинуватили Лівайна у сексуальних домаганнях, які відбувалися кілька десятиліть тому, коли вони були підлітками. Диригент заперечує всі звинувачення.
Один із свідків заявив, що домагання почалися в 1985 році, коли йому було 15, а Лівайну був 41 рік, і вони тривали до 1993 року. Свідок додав, що отримував від Лівайна гроші – в цілому близько 50 тис. дол.
Лівайн, якому зараз 74 роки, був музичним директором опери протягом 40 років. Його часто називали одним з провідних диригентів Америки. Музикант боровся з хворобою Паркінсона та іншими проблемами зі здоров'ям, вів вистави в інвалідному кріслі.
Нагадаємо, глава Міноборони Британії Майкл Феллон подав у відставку на тлі скандалу про сексуальні домагання у Вестмінстері.
Відомий австрійський політик Петер Пілц оголосив про те, що залишає посаду голови новоствореної ним партії через звинувачення в сексуальних домаганнях.
Netflix оголосив про переривання співпраці з актором Кевіном Спейсі, якого звинувачують у домаганнях.
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