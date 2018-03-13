У США відомого диригента звільнили через сексуальні домагання

У Метрополітен-опері Нью-Йорка звільнили знаменитого диригента Джеймса Лівайна після розслідування достовірності звинувачень музиканта в сексуальних домаганнях.

"Розслідування виявило достовірні докази того, що Лівайн зловживав своєю посадою і знущався над молодими музикантами в період роботи в Метрополітен-опері", - повідомляє BBC. У ході розслідування було опитано 70 осіб.

Четверо чоловіків звинуватили Лівайна у сексуальних домаганнях, які відбувалися кілька десятиліть тому, коли вони були підлітками. Диригент заперечує всі звинувачення.

Один із свідків заявив, що домагання почалися в 1985 році, коли йому було 15, а Лівайну був 41 рік, і вони тривали до 1993 року. Свідок додав, що отримував від Лівайна гроші – в цілому близько 50 тис. дол.

Лівайн, якому зараз 74 роки, був музичним директором опери протягом 40 років. Його часто називали одним з провідних диригентів Америки. Музикант боровся з хворобою Паркінсона та іншими проблемами зі здоров'ям, вів вистави в інвалідному кріслі.

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