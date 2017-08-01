CУСПІЛЬСТВО НОВИНИАмериканський ілюзіоніст і фокусник Девід Блейн під час виступу випадково прострелив собі рот.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США відомий ілюзіоніст прострелив собі рот під час фокусу, - ВІДЕО
Це був фокус "зловити кулю зубами"
Фото: скріншот
Під час свого авторського шоу "По той бік магії" на телеканалі E4, Девід на очах у тисяч глядачів в студії виконав трюк невдало.
Артист не вперше виконує цей трюк, але раніше ніколи не робив помилок, повідомляє New York Post.
Нагадаємо, що у Польщі на телевізійному шоу фокусник помилився і випадково пробив руку ведучій цвяхом.
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08 01 2017 17:49 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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