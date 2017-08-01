У США відомий ілюзіоніст прострелив собі рот під час фокусу, - ВІДЕО

Американський ілюзіоніст і фокусник Девід Блейн під час виступу випадково прострелив собі рот.

Під час свого авторського шоу "По той бік магії" на телеканалі E4, Девід на очах у тисяч глядачів в студії виконав трюк невдало.

Артист не вперше виконує цей трюк, але раніше ніколи не робив помилок, повідомляє New York Post.

Нагадаємо, що у Польщі на телевізійному шоу фокусник помилився і випадково пробив руку ведучій цвяхом.