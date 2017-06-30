CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДвоє людей загинули і четверо дістали важких поранень внаслідок вибуху на теплоелектростанції в американському штаті Флорида.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США внаслідок вибуху на теплоелектростанції загинули двоє людей
Четверо дістали важких поранень
Фото: tampabay.com
Про це повідомляє The New Your Times.
За даними компанії ТЕСО, що керує підприємством, інцидент стався в місті Аполло-Біч на ТЕС, де проводився плановий ремонт.
Постраждалі працівники дістали опіки та інші травми. Двох із них швидка допомога вивозила гелікоптером, двох – на машині. Двоє загиблих були вкриті шлаком, температура якого може сягати понад 500 градусів за Цельсієм.
Причини вибуху з'ясовуються, однак влада виключила можливість саботажу або терористичного акту.
Нагадаємо, у Києві зранку 27 червня біля пішохідного переходу вибухнув автомобіль.
Також 27 червня, в Костянтинівському районі Донецької області був підірваний автомобіль зі співробітниками СБУ.
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30 06 2017 09:10 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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