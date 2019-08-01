У США водій Uber зізнався у вбивстві шістьох людей

48-річний американець Джейсон Далтон, що працював водієм в Uber, зізнався у скоєнні шести вбивств, які він вчинив в місті Каламазу (штат Мічиган) у лютому 2016 року.

Також Далтон визнав себе винним у здійсненні ще кількох замахів на вбивство з використанням вогнепальної зброї, передає ВВС.

Загалом тепер вже колишнього таксиста звинувачують у 16 злочинах. Йому загрожує довічне ув'язнення без права дострокового виходу на свободу. Під час судового процесу чоловік заявив, що зізнатися в злочинах вирішив з власної волі - попри те, що його адвокат був проти цього. За словами Далтона, він "хотів цього доволі давно".

Як зазначила сторона обвинувачення, чоловікові не пропонували жодної угоди зі слідством в обмін на зізнання. Оголошення вироку суду заплановане на 5 лютого. В ході судового процесу Далтон розповідав, що став "маріонеткою" додатку Uber, який, на його думку, контролював його розум і тіло, і змушував стріляти в людей протягом п'ятьох годин.

Чотирьох людей Далтон вбив у ресторані Cracker Barrel, двох - в автосалоні Kia. Ще одну стрілянину він влаштував у житловому кварталі. Жоден із загиблих чи постраждалих не був клієнтом Uber, але в проміжки часу між злочинами Далтон продовжував приймати замовлення в додатку таксі.

Усі три випадки стрілянини сталися в один день - ввечері 20 лютого 2016 року:

Перша спроба вбивства була здійснена поруч з житловим будинком в Каламазу, невеликому місті на захід від Детройта, близько 17:30 за місцевим часом. В жінку вистрілили два рази - як повідомлялося, на очах у її дітей. Її доставили до лікарні з серйозними пораненнями;

Близько 22:00 були в місцевому автосалоні були вбиті батько з сином, ще одна людина отримала поранення;

Близько 22:15 на паркінгу біля ресторану Cracker Barrel були вбиті 62-річна Мері Лу Най, 74-річна Дороті Браун, 68-річна Барбара Хоторн і 60-річна Мері Джо Най. 14-річна дівчинка була важко поранена.

Після арешту Далтона в компанії Uber того ж вечора заявили, що відчувають "жах" через скоєне чоловіком. Там пояснили, що той пройшов перевірку базових біографічних даних, оскільки до того ніколи не порушував закон.

Нагадаємо, що у США для Uber відновили дозвіл тестування безпілотних авто після смертельної ДТП. Компанія планує розпочати заїзди в безпілотному режимі у найближчі тижні.