Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У США вперше дозволили лікувати рак з допомогою генної терапії

Ймовірність позитивного результату терапії складає 83%
У США схвалили застосування генної терапії для лікування гострого лімфобластного лейкозу.
У США вперше дозволили лікувати рак з допомогою генної терапії Фото: AFP

Це вперше, коли такий спосіб у медицині проти раку схвалили в управлінні з контролю за продуктами харчування і ліками, повідомляє BBC.

Це рішення є "історичним моментом" і зараз з цим новим кроком медицина "робить крок уперед".

Фармкомпанія Novartis заявила, що лікування "живим наркотиком" коштуватиме 475 тисяч доларів. Ймовірність позитивного результату терапії складає 83%.

Для кожного пацієнта індивідуально розробляють лікування, на відміну від традиційних методів, таких як хірургія та хіміотерапія.

Суть нового шляху в медицині полягає у тому, що в пацієнта вилучають з крові його власні білі кров’яні клітини (лейкоцити), які складають частину імунної системи людини. Потім їх генетично "перепрограмовують" для пошуку та знищення раку. Надалі ці "оновлені" клітини знову вживлюють пацієнту, де вони знаходять "мішень", розмножуються та вбивають рак.

Нагадаємо, що адміністрацією з контролю за продуктами і ліками США було схвалено протипухлинний препарат для лікування недрібноклітинного раку легенів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 08 2017 11:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відень за два дні: лайфхак для бюджетних туристів

Відень за два дні: лайфхак для бюджетних туристів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.