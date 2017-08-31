У США вперше дозволили лікувати рак з допомогою генної терапії

У США схвалили застосування генної терапії для лікування гострого лімфобластного лейкозу.

Це вперше, коли такий спосіб у медицині проти раку схвалили в управлінні з контролю за продуктами харчування і ліками, повідомляє BBC.

Це рішення є "історичним моментом" і зараз з цим новим кроком медицина "робить крок уперед".

Фармкомпанія Novartis заявила, що лікування "живим наркотиком" коштуватиме 475 тисяч доларів. Ймовірність позитивного результату терапії складає 83%.

Для кожного пацієнта індивідуально розробляють лікування, на відміну від традиційних методів, таких як хірургія та хіміотерапія.

Суть нового шляху в медицині полягає у тому, що в пацієнта вилучають з крові його власні білі кров’яні клітини (лейкоцити), які складають частину імунної системи людини. Потім їх генетично "перепрограмовують" для пошуку та знищення раку. Надалі ці "оновлені" клітини знову вживлюють пацієнту, де вони знаходять "мішень", розмножуються та вбивають рак.

Нагадаємо, що адміністрацією з контролю за продуктами і ліками США було схвалено протипухлинний препарат для лікування недрібноклітинного раку легенів.