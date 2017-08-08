У США вперше з 2015 року встановили особу загиблого в ході теракту 11 вересня

Через 16 років після теракту близько 40% загиблих в результаті теракту 11 вересня залишаються неідентифікованими

У США вперше за два роки встановили особу ще однієї жертви теракту 11 вересня 2001 року.

Жертвою є чоловік під номером 1 671 із загальних 2753 осіб, загиблих того дня. Його вдалося ідентифікувати за допомогою повторного тесту ДНК, зробленого вперше в 2001 році. Про це повідомляє BBC.

Останній раз жертву теракту вдалося встановити в березні 2015 року.

Вказується, що на даний момент ще 40% загиблих (1112 осіб) залишаються неідентифікованими.

Довідково:

11 вересня 2001 року була здійснена серія терористичних актів за допомогою 4 пілотованих літаків. Два з них розбилися об хмарочоси-близнюки ВТЦ, у Нью-Йорку, третій знищив частину Пентагону, а четвертий, завдяки мужності пасажирів, які чинили опір, не досягнув своєї запланованої мети та був скерований і розбитий в полях Пенсильванії.

За три години до атаки на ВТЦ, в Прінстонському університеті система, названа Генератором випадкових подій, видала повідомлення про можливість масштабної катастрофи.

Близько дев'ятої ранку перший літак врізався в північну сторону північної башти торгового центру.

Одразу за декілька хвилин другий літак поцілив в південну сторону південної вежі.

Майже 3000 людей стали жертвами терористів. Серед них було 12 осіб українського походження.

Більше 3000 дітей в той день залишилися без батьків.

В порятункових акціях загинуло близько 300 пожежників та поліцейських.

Пожежникам знадобилося 100 днів, щоб погасити усі осередки пожеж, які були викликані атакою на ВТЦ.

Всього робочим довелося просіяти понад 1 млн тонн уламків конструкцій і сміття у пошуках останків і предметів, що належали жертвам теракту. Таким чином було знайдено 437 годинника і 144 обручки.

У роковини трагедії та в інші значні дати на місці атак у США проводять службу та низку інших пам'ятних акцій. В Україні у 2005 році у Києві був відкритий памятник жертвам терактів 11 вересня 2001 року.

Підозрюваних у теракті було багато, зокрема і американські владні струткури. Однак 29 жовтня 2004 року арабський телеканал "Аль-Джазіра" показав виступ Осами бен Ладена, в якому він узяв на себе відповідальність за замахи 11 вересня 2001 року і пригрозив їх повторенням. Він засвідчив, що теракт в США був боротьбою за свободу.