У США вважають, що Україна може стати європейським "Техасом"
Про це він заявив на зустрічі з представниками Американської торгової палати в Україні та Бізнес-ради США-Україна, повідомляє LB.ua.
"Ви можете не тільки бути основним постачальником в плані завозу скрапленого газу через Польщу, а потім звідти забезпечувати Європу. Потенціал розвідки і видобутку в Україні такий – і це свого роду моя заява – Україна може стати Техасом у Європі", – сказав Перрі, який був губернатором штату Техас 2000-2015 років.
За його словами, США продовжать допомагати Україні у розробці Національного плану енергетичної стабільності, а також продовжать співпрацю у створенні міжвідомчого оперативного штабу на випадок диверсій і ядерних інцидентів.
Перрі також повідомив, що багато американських компаній зацікавлені у співпраці з Україною.
"У нас є багато компаній, які будуть зацікавлені прийти сюди і поспілкуватися з українським урядом щодо питання геологічної розвідки, прокладання планованих трубопроводів, щодо інфраструктурного потенціалу, який дає багатьом громадянам України роботу і поліпшення якості їхнього життя", – зазначив він.
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