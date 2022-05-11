НОВИНИДизайн банки виготовлений у темно-синьому кольорі зі стилізованим малим гербом України – тризубом. Під ним – напис AzovStal. Виробництво розташоване у місті Ноблсвілль, штат ІндіанаПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США випустили пиво на честь захисників "Азовсталі"
Фото: ZN
Про це повідомив мер Житомира Сергій Сухомлін, передає ZN.UA.
Він показав фотографію банок пива "Азовсталь", а також повідомив, що готується рішення про встановлення побратимських відносин з Ноблсвіллем.
При цьому наголошується: майбутнє побратимство Житомира та Ноблсвілля стане взаємовідповідним для обох міст. Очікується, що воно передбачатиме взаємний розвиток: бізнесу, туризму, торгівлі, залучення інвестицій.
Нагадаємо, СБУ встановила, що захопити Маріуполь та штурмувати "Азовсталь" наказав командир 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил рф генерал-лейтенант андрій мордвічов. Він дав вказівку зруйнувати цивільну та критичну інфраструктуру у Маріупольському районі, а мирних мешканців - вбити. Також під його керівництвом окупаційні сили знущалися з українських військових.
Раніше один із рітейлерів Lego - компанія The Brothers Brick - присвятила свої нові фігурки українським захисникам Маріуполя, які "дали можливість Україні виграти битву за Київ".
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05 11 2022 20:02 МЕДІА
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