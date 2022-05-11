У США випустили пиво на честь захисників "Азовсталі"

Він показав фотографію банок пива "Азовсталь", а також повідомив, що готується рішення про встановлення побратимських відносин з Ноблсвіллем.

При цьому наголошується: майбутнє побратимство Житомира та Ноблсвілля стане взаємовідповідним для обох міст. Очікується, що воно передбачатиме взаємний розвиток: бізнесу, туризму, торгівлі, залучення інвестицій.

Нагадаємо, СБУ встановила, що захопити Маріуполь та штурмувати "Азовсталь" наказав командир 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил рф генерал-лейтенант андрій мордвічов. Він дав вказівку зруйнувати цивільну та критичну інфраструктуру у Маріупольському районі, а мирних мешканців - вбити. Також під його керівництвом окупаційні сили знущалися з українських військових.

Раніше один із рітейлерів Lego - компанія The Brothers Brick - присвятила свої нові фігурки українським захисникам Маріуполя, які "дали можливість Україні виграти битву за Київ".