CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЧерез американський штат Оклахома в неділю пройшов потужний торнадо, внаслідок чого щонайменше 30 осіб було травмовано.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США вирував потужний торнадо: 30 мешканців травмовано
Дев'ять тисяч осіб залишилися без світла
Фото: foxnews.com
"Смерч пошкодив кілька будинків, повалив дерева та позривав дахи з кількох будинків", - інформує Fox News.
Фото: foxnews.com
Як уточнили в міській лікарні св. Франциска, більшість постраждалих від шторму отримали не серйозні травми. Через стихію без електрики залишилися близько 9 тис. осіб.
Фото: foxnews.com
Нагадаємо, що від потужних вітрів, злив та повеней, що виникли внаслідок негоди на півдні та середньому заході Сполучених Штатів, загинули півтора десятка людей, серед них семирічна дитина та немовля.
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