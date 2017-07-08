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У США вирував потужний торнадо: 30 мешканців травмовано

Дев'ять тисяч осіб залишилися без світла
Через американський штат Оклахома в неділю пройшов потужний торнадо, внаслідок чого щонайменше 30 осіб було травмовано.
У США вирував потужний торнадо: 30 мешканців травмовано Фото: foxnews.com

"Смерч пошкодив кілька будинків, повалив дерева та позривав дахи з кількох будинків", - інформує Fox News.


Фото: foxnews.com

Як уточнили в міській лікарні св. Франциска, більшість постраждалих від шторму отримали не серйозні травми. Через стихію без електрики залишилися близько 9 тис. осіб.


Фото: foxnews.com

Нагадаємо, що від потужних вітрів, злив та повеней, що виникли внаслідок негоди на півдні та середньому заході Сполучених Штатів, загинули півтора десятка людей, серед них семирічна дитина та немовля.

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07 08 2017 09:58
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