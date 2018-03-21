У США виступають проти "Північного потоку-2" і не виключають введення санкцій
"В цілому, як ви знаєте, ми взагалі не схильні коментувати дії щодо санкцій, але ми ясно дали знати, що фірми, що працюють в секторі експорту російської енергії, можуть, якщо вони задіяні в такому бізнесі, потрапити під санкції в рамках CAATSA", - заявила представник Держдепартаменту США Гезер Науерт, відповідаючи на питання, чи повинні вводитися санкції щодо компаній, що беруть участь в проекті будівництва газопроводу "Північний потік-2" або "Турецький потік-2".
"Ми в Держдепартаменті витратили багато часу, розмовляючи з нашими партнерами і союзниками в інших країнах, щоб пояснити їм наслідки CAATSA і як людина або компанія можуть потрапити під санкції", - зазначила вона.
Науерт заявила, що США виступають проти проекту "Північний потік-2".
"Ми вважаємо, що він підриває енергетичну безпеку і стабільність Європи. Він надасть Росії ще один засіб для чинення тиску на європейські країни, особливо на такі, як Україна", - підкреслила Науерт, нагадавши, як Росія в минулому припиняла поставки газу посеред зими.
Як повідомлялось, група з 39 американських сенаторів закликала адміністрацію Дональда Трампа використовувати "усі наявні у її розпорядженні засоби", щоб запобігти будівництву газопроводу "Північний потік-2".
Нагадаємо, 11 березня очільники парламентів Польщі, Литви і Латвії підписали у Вільнюсі лист із застереженням про небезпеку газопроводу "Північний потік-2" для країн ЄС. Раніше цей документ вже підписали в Україні та Молдові.
Нещодавно спецпредставник Держдепартаменту США з питань Україні Курт Волкер заявив, що проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину в обхід України "Північний потік 2" є повністю політичним проектом, а не комерційним.
Наприкінці січня компанія Nord Stream 2 AG, оператор газопроводу Nord Stream, заявила, що Німеччина дозволила будівництво газопроводу "Північний потік – 2" у її територіальних водах.
Будівництво газопроводу "Північний потік-2" ведеться по дну Балтійського моря. Його реалізацією займається компанія Nord Stream 2 AG. Протяжність газопроводу, що веде до Німеччини, повинна скласти більше 1200 км, сукупна потужність - 55 млрд куб. м щорічно. Проект реалізує російський "Газпром" спільно з Royal Dutch Shell, Engie, OMV, Uniper і Wintershall.
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