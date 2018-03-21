У США виступають проти "Північного потоку-2" і не виключають введення санкцій

Американська влада виступає проти будівництва "Північного потоку-2" та може ввести санкції проти компаній, які допомагають у створенні проекту.

"В цілому, як ви знаєте, ми взагалі не схильні коментувати дії щодо санкцій, але ми ясно дали знати, що фірми, що працюють в секторі експорту російської енергії, можуть, якщо вони задіяні в такому бізнесі, потрапити під санкції в рамках CAATSA", - заявила представник Держдепартаменту США Гезер Науерт, відповідаючи на питання, чи повинні вводитися санкції щодо компаній, що беруть участь в проекті будівництва газопроводу "Північний потік-2" або "Турецький потік-2".

"Ми в Держдепартаменті витратили багато часу, розмовляючи з нашими партнерами і союзниками в інших країнах, щоб пояснити їм наслідки CAATSA і як людина або компанія можуть потрапити під санкції", - зазначила вона.

Науерт заявила, що США виступають проти проекту "Північний потік-2".

"Ми вважаємо, що він підриває енергетичну безпеку і стабільність Європи. Він надасть Росії ще один засіб для чинення тиску на європейські країни, особливо на такі, як Україна", - підкреслила Науерт, нагадавши, як Росія в минулому припиняла поставки газу посеред зими.

Як повідомлялось, група з 39 американських сенаторів закликала адміністрацію Дональда Трампа використовувати "усі наявні у її розпорядженні засоби", щоб запобігти будівництву газопроводу "Північний потік-2".