У США закликали посилити санкції проти Росії
"На мій погляд, санкції - це важливий інструмент, до якого потрібно все більше додавань, тому що якщо вони статичні, до них звикнуть, а якщо думають, що їх буде знято, тоді їх перечекають", - сказав Волкер під час обговорення чотирирічної річниці введення санкцій проти Росії, інформують "РИА Новости".
Також він зазначив, що американські санкції не надали очікуваного ефекту на політику Росії.
"Не думаю, що можна стримати поведінку - Росія буде робити те, що збиралася", - додав Волкер.
За його словами, Москва прагне роз'єднати ЄС і водночас намагається налагодити ділові відносини з окремими європейськими країнами.
6 квітня США запровадили санкції проти російських бізнесменів і чиновників, які увійшли в так звану "Кремлівську доповідь". Відзначається, що нові санкції стосуються можливого втручання Москви у президентські вибори США в 2016 році.
У санкційний список потрапили російські бізнесмени і підприємці, чий статок перевищує 1 млрд доларів. Зокрема нові санкції введено проти бізнесменів Олега Дерипаски, Ігоря Ротенберга, Сулеймана Керімова і Кирила Шамалова. Також у санкційному списку опинилися голова російського "Газпрому" Олексій Міллер, секретар Ради безпеки Микола Патрушев і голова "Роскомнагляду" Олександр Жаров.
Forbes підрахував, що 50 найбагатших росіян за день втратили понад $11,7 млрд. Статки Дерипаски і Потаніна, як вказувало видання, знизилися на $1,3 млрд у кожного, Вексельберга - на $908 млн, Сулеймана Керімова - на $813 млн.
Додамо, що на тлі падіння фондового ринку найбагатші росіяни втратили сукупно $16 млрд.
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