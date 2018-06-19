У США застрелили репера XXXTentacion

Нападник вистрілив у нього кілька разів, викрав його сумку Louis Vuitton і втік

У США поранили відомого реп-виконавця, який виступає під псевдонімом XXXTentacion. Від отриманих травм 20-річний виконавець помер у лікарні.

На репера напали, коли він виходив зі свого мотосалону, повідомляє таблоїд TMZ з посиланням на поліцію.

Спочатку місцева поліція лише підтвердила факт стрілянини, не уточнивши подробиць.

XXXTentacion госпіталізували у важкому стані. Повідомлялось, що від отриманих травм репер впав у кому. Згодом поліція округу Броуард повідомила, що хлопець, якого важко поранили, помер у лікарні.

Справжнє ім'я XXXTentacion - Джасей Дуейн Онфрой. Дебютний альбом XXXTentacion - "17" вийшов 25 серпня 2017 року і зайняв 2-гу сходинку у чарті Billboard 200. Його другий альбом "?" очолив рейтинг у 2018 році.

XXXTentacion став відомий також завдяки тому, що його офіційно звинуватили у домашньому насильстві. За інформацією ЗМІ, він побив свою вагітну дівчину і тримав її у заручниках. Такі дії він вчинив вже відбуваючи умовне покарання за хуліганство. Тоді репера взяли під варту, але згодом відпустили під заставу.