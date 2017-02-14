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У США затримано майже 700 нелегальних мігрантів за тиждень

Трамп сподівається повернутися до свого скандального указу
Протягом операцій, проведених спеціальним підрозділом Міністерства внутрішньої безпеки США, минулого тижня було затримано майже сім сотень нелегальних мігрантів
У США затримано майже 700 нелегальних мігрантів за тиждень Фото: cbsnews.com

Приблизно 75% з них є кримінальними злочинцями, які здійснювали вбивства, сексуальні насильства, непристойні дії з дітьми, продавали наркотики, здійснювали напади тощо, повідомляє Укрінформ.

У відомстві нагадали, що президент США Трамп чітко заявив, що завдання міністерства полягає, зокрема, в "видворення нелегалів, які порушили закони про імміграцію, з особливим акцентом на тих, хто становить загрозу для громадської безпеки, був звинувачений у скоєнні злочинів, скоїв порушення імміграційного порядку або був депортований і знову повернувся в країну нелегально".

У міністерстві зазначили, що це було плановою операцією, які проводяться щонайменше тричі на рік протягом тривалого часу.

Зазначимо, апеляційний суд у Сан-Франциско відмовився відновити указ президента США Дональда Трампа, який забороняє в'їзд у країну громадянам семи країн.

Нагадаємо, демократи в США вимагають розслідування щодо радника з безпеки президента Дональда Трампа Майкла Флінна, який ще не вступивши на посаду, обговорював санкції з послом РФ, що заборонено законом.

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