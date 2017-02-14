У США затримано майже 700 нелегальних мігрантів за тиждень

Протягом операцій, проведених спеціальним підрозділом Міністерства внутрішньої безпеки США, минулого тижня було затримано майже сім сотень нелегальних мігрантів

Приблизно 75% з них є кримінальними злочинцями, які здійснювали вбивства, сексуальні насильства, непристойні дії з дітьми, продавали наркотики, здійснювали напади тощо, повідомляє Укрінформ.

У відомстві нагадали, що президент США Трамп чітко заявив, що завдання міністерства полягає, зокрема, в "видворення нелегалів, які порушили закони про імміграцію, з особливим акцентом на тих, хто становить загрозу для громадської безпеки, був звинувачений у скоєнні злочинів, скоїв порушення імміграційного порядку або був депортований і знову повернувся в країну нелегально".

У міністерстві зазначили, що це було плановою операцією, які проводяться щонайменше тричі на рік протягом тривалого часу.

Зазначимо, апеляційний суд у Сан-Франциско відмовився відновити указ президента США Дональда Трампа, який забороняє в'їзд у країну громадянам семи країн.

Нагадаємо, демократи в США вимагають розслідування щодо радника з безпеки президента Дональда Трампа Майкла Флінна, який ще не вступивши на посаду, обговорював санкції з послом РФ, що заборонено законом.