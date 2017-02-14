У США затримано майже 700 нелегальних мігрантів за тиждень
Приблизно 75% з них є кримінальними злочинцями, які здійснювали вбивства, сексуальні насильства, непристойні дії з дітьми, продавали наркотики, здійснювали напади тощо, повідомляє Укрінформ.
У відомстві нагадали, що президент США Трамп чітко заявив, що завдання міністерства полягає, зокрема, в "видворення нелегалів, які порушили закони про імміграцію, з особливим акцентом на тих, хто становить загрозу для громадської безпеки, був звинувачений у скоєнні злочинів, скоїв порушення імміграційного порядку або був депортований і знову повернувся в країну нелегально".
У міністерстві зазначили, що це було плановою операцією, які проводяться щонайменше тричі на рік протягом тривалого часу.
Зазначимо, апеляційний суд у Сан-Франциско відмовився відновити указ президента США Дональда Трампа, який забороняє в'їзд у країну громадянам семи країн.
Нагадаємо, демократи в США вимагають розслідування щодо радника з безпеки президента Дональда Трампа Майкла Флінна, який ще не вступивши на посаду, обговорював санкції з послом РФ, що заборонено законом.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану