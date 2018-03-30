У США заявили про погіршення відносин з Москвою

"Реакція Росії не була непередбачуваною"

У США заявили, що рішення Росії про дзеркальну відповідь та видворення 60 американських дипломатів означає подальше погіршення відносин між двома країнами.

Про це йдеться у заяві на сайті Білого дому.

В адміністрації Трампа додали, що перші рішення про видворення Сполученими Штатами та країнами ЄС десятків російських дипломатів було відповіддю на отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля.

"Реакція Росії не була непередбачуваною. Сполучені Штати вирішать це", — заявили у Білому домі.

Відзначимо, що вже 26 країн видворяють 143 російських співробітника розвідки, які видавали себе за дипломатів, у зв'язку з отруєнням у Солсбері.

Як відомо, 4-го березня Сергій Скрипаль та його донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами хімічного отруєння. Відтоді, вони перебувають у важкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини, які ймовірно виготовлялись у Росії.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.

Згодом повідомили, що Росія відкликає згоду на роботу консульства США в Санкт-Петербурзі.

За словами Лаврова, у випадку зі США Росія видворить таку ж кількість їхніх представників — тобто 60 американських дипломатів.