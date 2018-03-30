У США заявили про погіршення відносин з Москвою
Про це йдеться у заяві на сайті Білого дому.
В адміністрації Трампа додали, що перші рішення про видворення Сполученими Штатами та країнами ЄС десятків російських дипломатів було відповіддю на отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля.
"Реакція Росії не була непередбачуваною. Сполучені Штати вирішать це", — заявили у Білому домі.
Відзначимо, що вже 26 країн видворяють 143 російських співробітника розвідки, які видавали себе за дипломатів, у зв'язку з отруєнням у Солсбері.
Як відомо, 4-го березня Сергій Скрипаль та його донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами хімічного отруєння. Відтоді, вони перебувають у важкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини, які ймовірно виготовлялись у Росії.
У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.
Згодом повідомили, що Росія відкликає згоду на роботу консульства США в Санкт-Петербурзі.
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