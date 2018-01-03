У США збройові компанії не продаватимуть зброю 18-річним
Walmart пішов за прикладом іншого рітейлера - Dick "s Sporting Goods. Обидві компанії переглянули вікові обмеження на продаж зброї після стрільби в Паркленді, штат Флорида, з безліччю загиблих, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на агентство Associated Press.
З сайту рітейлера прибрали розділ зі штурмовими гвинтівками.
У 2015 році Walmart припинив продаж гвинтівок AR-15, іншої напівавтоматичної зброї і аксесуарів для неї. Також Walmart відмовився від продажу магазинів підвищеної місткості.
Нові обмеження не стосуються продажу захисної амуніції.
Нагадаємо, 14 лютого в американському містечку Паркленд, штат Флорида, сталася стрілянина в середній школі Марджорі Стонман Дуглас, жертвами якої стали 17 осіб.
На місці події затримали колишнього учня школи - 19-річного Ніколаса Круза, йому пред'явлено звинувачення в навмисному вбивстві 17 осіб.
Це 18-та стрілянина в школі США з початку року.
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