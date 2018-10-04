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У США здійснили напад на відомого боксера

Сам Мейвезер не постраждав, оскільки знаходився в іншому авто кортежу, в яке нападники не потрапили
В американському місті Атланта невідомі обстріляли кортеж відомого боксера Флойда Мейвезера.
У США здійснили напад на відомого боксера Фото: Twitter/com/mgmgrand

За даними місцевої поліції, в результаті стрілянини поранення отримав охоронець спортсмена, повідомляє Ajc.com.

Правоохоронці розповіли, що кортеж Мейвезера з трьох автомобілів повертався в готель InterContinental Buckhead з клубу Buford Highway близько 2-ї години ранку. З одного автомобіля неподалік почалася стрілянина.

Охоронець боксера був поранений в ногу, його доставили до меморіальної лікарні Греді. Стан оцінюється як стабільний.

Сам Мейвезер не постраждав, оскільки знаходився в іншому авто кортежу, в яке нападники не потрапили.

Після обстрілу кортеж боксера швидко зник з місця події, але автомобіль стрілка слідував за ним деякий час.

Поліція розшукує злочинців. Відомо, що стрілянина велася з пасажирського сидіння білого позашляховика. Марку і модель автомобіля поки не встановили.

Флойд Мейвезер провів за свою кар'єру 50 поєдинків, перемігши в усіх з них (27 - нокаутом). Він є рекордсменом за кількістю боїв без поразок в ранзі чемпіона світу з боксу. Мейвезер входить в десятку найбільш високооплачуваних спортсменів за версією журналу Forbes.

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10 04 2018 06:51
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