У США здійснили успішний запуск ракети-носія з українськими комплектуючими
Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.
Перший у 2022 році пуск ракети-носія середнього класу "Антарес" відбувся о 12:32 хвилини за київським часом.
Ракета-носій "Антарес" складається з двох ступенів. Основну конструкцію першого ступеня розробило держпідприємство "КБ "Південне" та виготовило ДП "ВО ПМЗ" у кооперації з українськими підприємствами "Хартрон-АРКОС" (Харків), "Київприлад" (Київ), "Хартрон-ЮКОМ" (Запоріжжя) та iншими на замовлення корпорації Northrop Grumman (США).
Українські фахівці також брали участь у підготовці, випробуваннях та пуску ракети-носія.
"На ДП "КБ "Південне" фахівці підприємства в режимі реального часу здійснювали технічну підтримку пуску, приймання та оброблення телеметричної інформації і, як наслідок, у повному обсязі забезпечили виконання всіх операцій у своєму секторі відповідальності", – додали в Мінстратегпромі.
У відомстві підкреслили, що в рамках програми українська сторона виконала весь комплекс робіт з проєктування, відпрацювання та виготовлення матеріальної частини основної конструкції першого ступеня для ракети-носія.
Починаючи з 2013 року ракета-носій "Антарес" стартувала 17 разів, 16 з них – успішно.
Раніше повідомлялось, що вчені вирішили розробити новий протокол на випадок контакту з прибульцями.
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