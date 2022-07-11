У США здійснили успішний запуск ракети-носія з українськими комплектуючими

Із Центру космічних польотів на острові Воллопс (США) відбувся запуск ракети-носія середнього класу "Антарес", яка включає українські комплектуючі.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

Перший у 2022 році пуск ракети-носія середнього класу "Антарес" відбувся о 12:32 хвилини за київським часом.

Ракета-носій "Антарес" складається з двох ступенів. Основну конструкцію першого ступеня розробило держпідприємство "КБ "Південне" та виготовило ДП "ВО ПМЗ" у кооперації з українськими підприємствами "Хартрон-АРКОС" (Харків), "Київприлад" (Київ), "Хартрон-ЮКОМ" (Запоріжжя) та iншими на замовлення корпорації Northrop Grumman (США).

Українські фахівці також брали участь у підготовці, випробуваннях та пуску ракети-носія.

"На ДП "КБ "Південне" фахівці підприємства в режимі реального часу здійснювали технічну підтримку пуску, приймання та оброблення телеметричної інформації і, як наслідок, у повному обсязі забезпечили виконання всіх операцій у своєму секторі відповідальності", – додали в Мінстратегпромі.

У відомстві підкреслили, що в рамках програми українська сторона виконала весь комплекс робіт з проєктування, відпрацювання та виготовлення матеріальної частини основної конструкції першого ступеня для ракети-носія.

Починаючи з 2013 року ракета-носій "Антарес" стартувала 17 разів, 16 з них – успішно.

Раніше повідомлялось, що вчені вирішили розробити новий протокол на випадок контакту з прибульцями.