У США жертвами сильних морозів стали 19 осіб

Циклон призвів до випадіння великої кількості снігу, ураганних вітрів та повеней

Щонайменше 19 людей загинули внаслідок негоди, яка останніми днями сколихнула територію США.

Про це повідомляє видання CBS News.

Зазначається, що жителі американського Східного узбережжя продовжують боротися з наслідками негоди, яка два дні тому спочатку сколихнула Мексиканську затоку, а потім перекинулася на Флориду.

Циклон призвів до випадіння великої кількості снігу, ураганних вітрів та повеней. При цьому синоптики прогнозують, що холодна погода зберігатиметься тут і протягом вихідних.

Відповідно до підтверджених даних, щонайменше 19 людей по всій країні померли від надмірного холоду та поривів вітру.

Нагадаємо, в одному з найпівденніших штатів США Флориді вперше за 28 років випав сніг.