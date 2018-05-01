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У США жертвами сильних морозів стали 19 осіб

Циклон призвів до випадіння великої кількості снігу, ураганних вітрів та повеней
Щонайменше 19 людей загинули внаслідок негоди, яка останніми днями сколихнула територію США.
У США жертвами сильних морозів стали 19 осіб фото: CNN

Про це повідомляє видання CBS News.

Зазначається, що жителі американського Східного узбережжя продовжують боротися з наслідками негоди, яка два дні тому спочатку сколихнула Мексиканську затоку, а потім перекинулася на Флориду.

Циклон призвів до випадіння великої кількості снігу, ураганних вітрів та повеней. При цьому синоптики прогнозують, що холодна погода зберігатиметься тут і протягом вихідних.

Відповідно до підтверджених даних, щонайменше 19 людей по всій країні померли від надмірного холоду та поривів вітру. 

Нагадаємо, в одному з найпівденніших штатів США Флориді вперше за 28 років випав сніг.

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05 01 2018 19:40
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