CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЩонайменше 19 людей загинули внаслідок негоди, яка останніми днями сколихнула територію США.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США жертвами сильних морозів стали 19 осіб
Циклон призвів до випадіння великої кількості снігу, ураганних вітрів та повеней
фото: CNN
Про це повідомляє видання CBS News.
Зазначається, що жителі американського Східного узбережжя продовжують боротися з наслідками негоди, яка два дні тому спочатку сколихнула Мексиканську затоку, а потім перекинулася на Флориду.
Циклон призвів до випадіння великої кількості снігу, ураганних вітрів та повеней. При цьому синоптики прогнозують, що холодна погода зберігатиметься тут і протягом вихідних.
Відповідно до підтверджених даних, щонайменше 19 людей по всій країні померли від надмірного холоду та поривів вітру.
Нагадаємо, в одному з найпівденніших штатів США Флориді вперше за 28 років випав сніг.
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