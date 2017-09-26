Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У США жінка вперше очолить загін морських піхотинців

Зі 131 вступника курсів, які пройшла лейтенант, до кінця дійшли тільки 88
У США перша жінка закінчила курси підготовки офіцерів морської піхоти, відомі дуже жорстким відбором.
У США жінка вперше очолить загін морських піхотинців Фото: AFP / US MARINE CORPS

Лейтенант, яка не хоче розкривати свою особу, випустилася в понеділок, 25 вересня, в Куантіко, штат Вірджинія. Незабаром вона очолить загін із 40 морських піхотинців, повідомляє ВВС.

Командувач Корпусом морської піхоти США генерал Роберт Неллер опублікував у Twitter фото випускниці.

"Пишаюся цим офіцером та її колегами. Тепер вони зосереджують увагу на тому, що важливо: готуються очолити морських піхотинців у бою", - зазначив генерал.

Далі лейтенант вирушить у 1 дивізію морської піхоти в Каліфорнії для виконання завдань.

Курси, з яких випустилася жінка-офіцер, розпочалися в червні й тривали 13 тижнів. Зі 131 вступника до кінця дійшли тільки 88. Зазвичай упродовж навчання відсіюються близько чверті курсантів, причому 10% із них - у перший день.

В армії США наразі служить 1,4 млн військових, 15% із них - жінки. У березні 2016 року тодішній президент Барак Обама відкрив жінкам доступ до всіх військових посад, включно з бойовими.

У березні Корпус морської піхоти опинився в центрі скандалу через те, що деякі піхотинці розмістили у Facebook фото оголених жінок-колег. Після цього підрозділ спробував підвищити свою привабливість для жінок. Зокрема, запустив оголошення про набір, у якому фігурувала жінка.

Як повідомляв iPress.ua, кораблебудівельний підрозділ компанії General Dynamics Electric Boat розробляє дизайн підводного човна, який враховуватиме особливості жіночої частини команди

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 09 2017 11:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Шлюб за розрахунком": як німецькі "друзі Путіна" у Бундестаг потрапили. Історія успіху

"Шлюб за розрахунком": як німецькі "друзі Путіна" у Бундестаг потрапили. Історія успіху

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.