У США жінка вперше очолить загін морських піхотинців
Лейтенант, яка не хоче розкривати свою особу, випустилася в понеділок, 25 вересня, в Куантіко, штат Вірджинія. Незабаром вона очолить загін із 40 морських піхотинців, повідомляє ВВС.
Командувач Корпусом морської піхоти США генерал Роберт Неллер опублікував у Twitter фото випускниці.
"Пишаюся цим офіцером та її колегами. Тепер вони зосереджують увагу на тому, що важливо: готуються очолити морських піхотинців у бою", - зазначив генерал.
Далі лейтенант вирушить у 1 дивізію морської піхоти в Каліфорнії для виконання завдань.
Курси, з яких випустилася жінка-офіцер, розпочалися в червні й тривали 13 тижнів. Зі 131 вступника до кінця дійшли тільки 88. Зазвичай упродовж навчання відсіюються близько чверті курсантів, причому 10% із них - у перший день.
В армії США наразі служить 1,4 млн військових, 15% із них - жінки. У березні 2016 року тодішній президент Барак Обама відкрив жінкам доступ до всіх військових посад, включно з бойовими.
У березні Корпус морської піхоти опинився в центрі скандалу через те, що деякі піхотинці розмістили у Facebook фото оголених жінок-колег. Після цього підрозділ спробував підвищити свою привабливість для жінок. Зокрема, запустив оголошення про набір, у якому фігурувала жінка.
Як повідомляв iPress.ua, кораблебудівельний підрозділ компанії General Dynamics Electric Boat розробляє дизайн підводного човна, який враховуватиме особливості жіночої частини команди
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