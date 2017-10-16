CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКартонну фігуру Папи Франциска в натуральну величину викрали з церкви в Нью-Джерсі (США) під час збору коштів нужденним.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США жінки похилого віку викрали з церкви картонного Папу Римського
А за добу повернули його на місце
Фото: usnews.com
За інформацією поліції штату, крадіжка сталася ввечері в четвер у St. Charles Borromeo Catholic Church, розташованій в Gloucester County, пише U.S. News.
Очевидці події стверджують, що бачили картонну фігуру Папи в припаркованому біля церкви білому автомобілі марки Audi. У машині також перебували три літні жінки, одна з яких (у віці приблизно 70 років) була в кисневій масці.
У п’ятницю вночі картонну фігуру повернули неушкодженою на колишнє місце.
Інформація про те, для чого літні леді викрадали зображення Папи Римського, а також їх імена поліцією не розголошуються.
Нагадаємо, Папа Римський Франциск впав і розбив ліву вилицю та брову під час поїздки на папамобілі у Колумбії.
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16 10 2017 23:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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