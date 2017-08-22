У США зіткнулися поїзди: 42 постраждалих
Інцидент стався після півночі на транспортному терміналі в Аппер-Дербі, Пенсильванія, розташованому приблизно за 30 хвилин їзди на захід від Філадельфії, повідомляє ABC News з посиланням на представника служби транспорту Південно-Східної Пенсильванії (SEPTA).
За словами представника SEPTA, в результаті інциденту щонайменше 42 людини, в тому числі машиніст поїзда, отримали травми, які не становлять небезпеки для життя.
Разом із тим мер Аппер-Дербі Ніколас Мікоцці заявив, що в чотирьох осіб травми серйозні. Усіх постраждалих доправили в лікарню.
На місці інциденту перебувають співробітники поліції, медики та персонал операцій безпеки.
Нагадаємо, що на півночі Індії в суботу п'ять вагонів пасажирського поїзда зійшли з рейок, внаслідок чого загинули щонайменше 14 людей.
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