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У США зіткнулися поїзди: 42 постраждалих

Усіх постраждалих доправили в лікарню
В результаті зіткнення високошвидкісного пасажирського поїзда з порожнім потягом поблизу Філадельфії, штат Пенсильванія (США) постраждали 42 людини.
У США зіткнулися поїзди: 42 постраждалих Фото: Reuters

Інцидент стався після півночі на транспортному терміналі в Аппер-Дербі, Пенсильванія, розташованому приблизно за 30 хвилин їзди на захід від Філадельфії, повідомляє ABC News з посиланням на представника служби транспорту Південно-Східної Пенсильванії (SEPTA).

За словами представника SEPTA, в результаті інциденту щонайменше 42 людини, в тому числі машиніст поїзда, отримали травми, які не становлять небезпеки для життя.

Разом із тим мер Аппер-Дербі Ніколас Мікоцці заявив, що в чотирьох осіб травми серйозні. Усіх постраждалих доправили в лікарню.

На місці інциденту перебувають співробітники поліції, медики та персонал операцій безпеки.

Нагадаємо, що на півночі Індії в суботу п'ять вагонів пасажирського поїзда зійшли з рейок, внаслідок чого загинули щонайменше 14 людей.

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22 08 2017 15:18
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