CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГангстера Джеймса Балджера на прізвисько Вайті знайшли мертвим в одній із в'язниць штату Західна Вірджинія.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США знайшли мертвим гангстера Джеймса Балджера
Про його життя зняли фільм "Чорна меса" з Джонні Деппом у головній ролі
Фото: thedailybeast.com
Про це повідомляє CNN з посиланням на Федеральне бюро в'язниць.
Тіло 89-річного Балджера виявили в камері на наступний день після переведення з іншої в'язниці.
ФБР розслідує причини смерті.
За інформацією CBS, Балджера вбили.
Джеймс Балджер був лідером одного з бостонських кримінальних угруповань, а паралельно таємно співпрацював з ФБР. У 2013 році його засудили до двох довічних термінів за звинуваченням в 11 убивствах та інших злочинах.
У 2015 році в Голлівуді зняли фільм про життя Балджера – "Чорна меса", – головну роль в якому зіграв актор Джонні Депп.
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30 10 2018 23:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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