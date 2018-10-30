У США знайшли мертвим гангстера Джеймса Балджера

Про його життя зняли фільм "Чорна меса" з Джонні Деппом у головній ролі

Гангстера Джеймса Балджера на прізвисько Вайті знайшли мертвим в одній із в'язниць штату Західна Вірджинія.

Про це повідомляє CNN з посиланням на Федеральне бюро в'язниць.

Тіло 89-річного Балджера виявили в камері на наступний день після переведення з іншої в'язниці.

ФБР розслідує причини смерті.

За інформацією CBS, Балджера вбили.

Джеймс Балджер був лідером одного з бостонських кримінальних угруповань, а паралельно таємно співпрацював з ФБР. У 2013 році його засудили до двох довічних термінів за звинуваченням в 11 убивствах та інших злочинах.

У 2015 році в Голлівуді зняли фільм про життя Балджера – "Чорна меса", – головну роль в якому зіграв актор Джонні Депп.