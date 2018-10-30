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У США знайшли мертвим гангстера Джеймса Балджера

Про його життя зняли фільм "Чорна меса" з Джонні Деппом у головній ролі
Гангстера Джеймса Балджера на прізвисько Вайті знайшли мертвим в одній із в'язниць штату Західна Вірджинія.
У США знайшли мертвим гангстера Джеймса Балджера Фото: thedailybeast.com

Про це повідомляє CNN з посиланням на Федеральне бюро в'язниць.

Тіло 89-річного Балджера виявили в камері на наступний день після переведення з іншої в'язниці.

ФБР розслідує причини смерті.

За інформацією CBS, Балджера вбили.

Джеймс Балджер був лідером одного з бостонських кримінальних угруповань, а паралельно таємно співпрацював з ФБР. У 2013 році його засудили до двох довічних термінів за звинуваченням в 11 убивствах та інших злочинах.

У 2015 році в Голлівуді зняли фільм про життя Балджера – "Чорна меса", – головну роль в якому зіграв актор Джонні Депп.

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30 10 2018 23:55
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