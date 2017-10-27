У США знайшли жінку, яка зникла 42 роки тому

Жінка, яка 42 роки тому зникла в Нью-Йорку, знайдена в штаті Массачусетс (CША).

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на правоохоронців.

Як повідомляється, в 1975 році чоловік доставив Флору Стівенс на прийом до лікаря в Нью-Йорку, після чого жінка безслідно зникла.

У жовтні цього року поліцейські знайшли її у будинку престарілих в містечку Лоуелл в Массачусетсі. З'ясувалося, що 78-річна жінка страждає від психологічних розладів.

"Не часто трапляється розкривати справу про зникнення людини 42-річної давності. Головне, що Флора у безпеці", - заявив шериф Майк Шифф.

Впродовж усіх років правоохоронці періодично робили спроби знайти жінку, проте результату вони не давали. Тільки у вересні цього року вдалося виявити жінку, яка підпадає під характеристики Флори Стівенс. Вона знаходилася у будинку престарілих під іншим прізвищем.

Поліцейські також розповіли, що через захворювання жінка так і не змогла розповісти, що сталося з нею за ці роки.