У США звільниди прокурора, який є у чорному списку Москви

Федеральний прокурор Пріт Бхарара, який керував різними гучними справами, включаючи кілька пов'язаних з Росією, звільнений після відмови піти у відставку на вимогу Мін'юсту США.

У своєму мікроблозі Бхарара написав, що працювати на цій посаді було для нього "найбільшою честю".

У послужний список прокурора входив ряд резонансних справ, пов'язаних у тому числі з Росією. Він, зокрема, виступав на стороні обвинувачення у справі росіянина Віктора Бута, згодом засудженого в США до 25 років за торгівлю зброєю, повідомляє DW.com.

Також на його рахунку - справа російського пілота Костянтина Ярошенка, якого засудили в США на 20 років позбавлення волі за змову з метою контрабанди п'яти тонн кокаїну.

Крім того, він керував антикорупційним розслідуванням, пов'язаним з незаконним виведенням з Росії 230 млн доларів - махінаціями, про які писав юрист фонду Hermitage Capital Сергій Магнітський.

Прокурор Південного округу Нью-Йорка був фігурантом чорного списку Москви, йому, зокрема, був заборонений в'їзд в РФ.

Нагадаємо, що адміністрація президента США Дональда Трампа попросила негайної відставки 46 федеральних прокурорів, призначених адміністрацією Обами.