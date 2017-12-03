У США звільниди прокурора, який є у чорному списку Москви
У своєму мікроблозі Бхарара написав, що працювати на цій посаді було для нього "найбільшою честю".
У послужний список прокурора входив ряд резонансних справ, пов'язаних у тому числі з Росією. Він, зокрема, виступав на стороні обвинувачення у справі росіянина Віктора Бута, згодом засудженого в США до 25 років за торгівлю зброєю, повідомляє DW.com.
Також на його рахунку - справа російського пілота Костянтина Ярошенка, якого засудили в США на 20 років позбавлення волі за змову з метою контрабанди п'яти тонн кокаїну.
Крім того, він керував антикорупційним розслідуванням, пов'язаним з незаконним виведенням з Росії 230 млн доларів - махінаціями, про які писав юрист фонду Hermitage Capital Сергій Магнітський.
Прокурор Південного округу Нью-Йорка був фігурантом чорного списку Москви, йому, зокрема, був заборонений в'їзд в РФ.
Нагадаємо, що адміністрація президента США Дональда Трампа попросила негайної відставки 46 федеральних прокурорів, призначених адміністрацією Обами.
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