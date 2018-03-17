У США звільнили заступника директора ФБР Маккейба
Сешнз заявив, що звільняє Маккейба за два дні до його запланованого виходу на пенсію за рекомендацією Генерального інспектора ФБР і служби професійної відповідальності, пише "Радіо Свобода".
Прокурор зазначив, що слідчі у ФБР "дійшли висновку, що Маккейб зробив несанкціоноване розголошення інформаційним ЗМІ та неодноразово був невідвертий – в тому числі під присягою".
Звільнення сталося через дев’ять місяців після того, як Трамп звільнив директора ФБР Джеймса Комі, який контролював розслідування щодо втручання Росії в президентські вибори в 2016 році.
Маккейб звільнений за два дні до свого 50-річчя, коли він отримав би право вийти на пенсію.
Нагадаємо, що 13 березня президент США Дональд Трамп прийняв рішення відправити у відставку держсекретаря США Рекса Тіллерсона.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- Хто і як відреагував на заборону українським спортсменам виступати у Росії. ЕксклюзивСпорт поза політикою?
- Весна реформ идет, весне дорогу. Или тезисы по мотивам тезисов о весенних реформах