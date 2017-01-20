У Стамбулі група злочинців обстріляла з гранатомета будинок управління безпеки
За словами мера Стабула Васипа Шахіна, нападники спробували обстріляти управління безпеки за допомогою легкого протитанкової зброї, але промахнулися, повідомляє CNN Turk.
На щастя, ніхто з персоналу не постраждав.
Фото: Daily Sabah
Поліція оточила район події і почала слідчі заходи.
Нагадаємо, що в Стамбулі у новорічну ніч озброєний чоловік напав на відвідувачів нічного клубу Reina. Він прибув до клубу на таксі в неділю пізно вночі і відкрив вогонь по людях, які святкували Новий рік. Серед загиблих були іноземці. Також десятки людей отримали поранення. Влада Туреччини назвала напад терактом.
Пізніше відповідальність за напад узяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава". В ІДІЛ заявили, що це помста Туреччині за дії в Сирії.
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